Casemiro não conversa com Manchester United por renovação e é alvo do mundo árabe

O meia Casemiro não conversa com o Manchester United por uma renovação de contrato e é alvo do clubes da Arábia Saudita e Estados Unidos, segundo informações do Lance!. O atleta tem contrato com os Diabos Vermelhos até o fim da temporada e deve deixar a equipe nos próximos meses.

Próximo de completar 34 anos, Casemiro não cogita um retorno ao futebol brasileiro em caso de saída do Manchester United. O veterano deve disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira e decidir seu futuro entre Arábia Saudita, Estados Unidos ou Europa.

Na temporada atual, Casemiro é um dos melhores jogadores do Manchester United e titular absoluto dos Red Devils. Em 20 partidas disputadas em 2025/2025, o volante soma quatro gols e uma assistência, o que indica estar em grande forma para performar no alto nível.

Apesar do interesse e das sondagens de clubes da Arábia Saudita e Estados Unidos, Casemiro ainda não tem propostas oficiais em mãos. O atleta da Seleção Brasileira já pode assinar um pré-contrato com uma nova equipe e se transferir na janela do meio do ano.

Passagem de Casemiro no Manchester United

Contratado em 2022, Casemiro assinou um contrato de quatro temporadas com o Manchester United com o objetivo de viver uma nova experiência em sua carreira após uma longa e vitoriosa passagem no Real Madrid.

No clube inglês, o volante conquistou a Copa da Liga Inglesa, em 2023, e a Copa da Inglaterra, em 2024. Além disso, Casemiro esteve próximo de vencer a Europa League com o Manchester United, mas foi derrotado para o Tottenham na final da última temporada.

