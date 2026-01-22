Endrick não estará à disposição do Lyon na partida contra o Young Boys, às 14h45 (de Brasília), válida pela sétima rodada da fase de liga da Europa League, na Suíça, em cumprimento às normas da Uefa. Apesar disso, o atacante começou de forma meteórica sua trajetória no clube francês, com duas partidas disputadas, um gol e uma assistência. Para alcançar esse desempenho, contou com a orientação de um profissional com experiência no Real Madrid.

Trata-se de Guido Spirandelli. O brasileiro contratou o preparador físico argentino, que integrou a comissão técnica do Madrid. A informação foi divulgada pela "ESPN".

Embora alguns veículos tenham sugerido que a iniciativa partiu do clube espanhol, a medida foi exclusivamente do jogador, como um desdobramento da criação de uma academia particular com equipamentos de última geração em sua residência na capital espanhola. Spirandelli, membro de confiança da equipe médica merengue, acompanha Endrick desde sua chegada à Espanha, com participação ativa em sua reabilitação e acompanhamento físico.

No Madrid, Endrick sofreu uma lesão grave no último jogo da temporada 2024/25, decorrente de um agravamento no músculo posterior da coxa direita, sentido em 18 de maio. Durante a reta final da recuperação, a situação regrediu, mantendo o jovem afastado dos trabalhos por mais seis semanas, com retorno pleno aos treinos e partidas apenas em novembro.

Endrick se destacou em duas partidas pelo Lyon. Diante do Brest, no último fim de semana, Endrick deu um passe de calcanhar de costas que passou por baixo das pernas do marcador, realizou quatro finalizações e distribuiu uma assistência. Contra o Lille, pela Copa da França, o camisa 9 marcou seu primeiro gol pelo clube em sua estreia.

Na Europa League, o atacante não poderá atuar devido a uma regra da Uefa: como já foi inscrito em outra competição da entidade pelo Real nesta temporada, só poderá ser registrado pelo Lyon ao término da fase de liga, a partir das etapas de mata-mata.

