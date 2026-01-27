menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

'Carnaval': veja o anúncio de Rayan, ex-Vasco, no Bournemouth

13º colocado da Premier League será o segundo clube da curta carreira do atacante

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
11:44
Atualizado há 13 minutos
rayan bourne
imagem cameraApresentação de Rayan no Bournemounth (Foto: Divulgação/Bournemounth)
O Bournemouth anunciou a contratação de Rayan como novo reforço para a segunda metade da temporada 2025/26. A transação foi concluída em negócio que pode totalizar 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões) pagos ao Vasco, por cinco anos de contrato, até junho de 2031. O atleta de 19 anos vestirá a camisa 37 dos Cherries. A seguir, confira o anúncio oficial:

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— O Vasco da Gama é onde nasci e me formei como jogador. O Brasil é sinônimo de talento, emoção, energia e paixão. E agora estou levando essa alegria comigo para a Europa. Vamos fazer história juntos — disse o jogador no vídeo de anúncio.

A operação prevê 28,5 milhões de euros de valor fixo e 6,5 milhões condicionados ao cumprimento de metas. O negócio envolve uma instituição financeira que antecipará os recursos para que o Vasco receba sua parcela à vista, enquanto o clube inglês pagará o montante à instituição em três anos. O acordo não inclui cláusula sobre participação em futura venda.

A contratação do jovem tornou-se a segunda mais cara da história do Bournemouth, atrás apenas dos 37 milhões pagos ao Porto em 2024 pelo atacante brasileiro Evanilson. Até início do mês, o ex-Fluminense atuacomo centroavante e Antoine Semenyo ocupando as laterais do ataque. Rayan chega para suprir a saída do astro, que se transferiu para o Manchester City.

A equipe treinada por Andoni Iraola ocupa a 13ª posição da Premier League nesta temporada, com 30 pontos após 23 rodadas, resultado de sete vitórias, nove empates e sete derrotas, com 38 gols marcados e 43 sofridos.

Cria da Colina 💢

Rayan ingressou no Vasco aos seis anos e destacou-se como uma das maiores promessas da base, com mais de 300 gols marcados nas categorias de formação. Estreou no time profissional em 2023, aos 16 anos, tornando-se o jogador mais jovem da história do clube a atuar pela equipe principal, mas enfrentou dificuldades de adaptação e forte pressão em 2024. A virada ocorreu em 2025, com a chegada de Fernando Diniz, quando o atacante assumiu protagonismo e marcou 20 gols em 57 partidas na temporada.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Rayan celebra gol pelo Vasco durante a partida contra o Internacional, válida pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Affonso Andrade/Gazeta Press)
