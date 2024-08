Ex-Fluminense, Evanilson acerta com time da Premier League

(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 10:54 • Bournemouth (ING)

Brilhante no futebol europeu, Evanilson está de saída do Porto. Bournemouth acerta contratação do atacante brasileiro em uma transferência de 223 milhões de reais (€37 milhões), além de mais 60,2 milhões (€10 milhões) em bônus. O time português também receberá 10% de mais-valia em futura venda. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e os jornais portugueses "Record" e "A Bola".

➡️ Protagonista nato! Vini Jr conquista seu 13º título no Real Madrid

Destaque no Dragão, o atacante apareceu como grande novidade na convocação para a Seleção Brasileira, em maio de 2024, pelo técnico Dorival Júnior. O jogador surgiu como opção para substituir Richarlison, lesionado no período.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Evanilson é mais uma joia carioca a se estabelecer na Europa. Vindo da base do Fluminense, o moleque de Xerém se destacou na temporada de 2020 e era um dos artilheiros do Tricolor, ao marcar 10 gols em 26 partidas. Alguns clubes europeus se interessaram, como o Crystal Palace, mas o atacante decidiu ingressar ao Porto.

Em sua última temporada no futebol português, o brasileiro marcou 25 gols e entregou sete assistências em 42 jogos com a camisa do time português, sendo um dos protagonistas do Dragão.