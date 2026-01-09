Manchester City anuncia contratação de destaque da Premier League

O Manchester City oficializou nesta sexta-feira (9) sua primeira grande movimentação na janela de transferências de janeiro ao contratar Antoine Semenyo. O atacante de 26 anos, foi anunciado como o novo reforço da equipe comandada por Pep Guardiola. Ganês, o jogador se destacou com a camisa do Bournemouth e assinou um contrato de longa duração, válido por cinco temporadas e meia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A negociação foi fechada por valores próximos a 62,5 milhões de libras (cerca de R$ 450 milhões), com bônus adicionais que podem elevar o montante total. Esta operação marca a venda mais cara da história do Bournemouth. Semenyo chega em um momento de forma excepcional, ocupando o posto de terceiro maior artilheiro da Premier League na temporada 2025/26 com 10 gols em 20 partidas, marca superada apenas por Erling Haaland e Igor Thiago, do Brentford.

continua após a publicidade

O "novo velho" número e ida ao City

Um detalhe que chamou a atenção dos torcedores foi a escolha do número da camisa. Semenyo vestirá o número 42, o mesmo que utilizou em sua estreia profissional pelo Bristol City.

— Foi o meu primeiro número quando assinei com o Bristol City e sempre me identifiquei com ele. Como o 24 (que usava no Bournemouth) pertence ao Gvardiol, voltei à minha origem — explicou o ganês em sua apresentação. O atacante destacou ainda o privilégio de trabalhar com Pep Guardiola.

continua após a publicidade

— Eles estabeleceram os padrões mais altos e é um clube com jogadores de classe mundial. Tenho certeza de que meu melhor futebol ainda está por vir — completou.

Antoine Semenyo foi anunciado pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Peça estratégica na caça ao Arsenal

A contratação de Semenyo é vista como um movimento crucial de Guardiola para aumentar a capacidade ofensiva do City na perseguição ao líder Arsenal, que atualmente detém uma vantagem de seis pontos na tabela. Versátil, o atacante pode atuar pelas duas pontas e centralizado, oferece velocidade e potência física para complementar o estilo de jogo da equipe.

A chegada do ganês ocorre em meio a um período de intensa disputa no topo da classificação. Embora o reforço ofensivo tenha sido priorizado, a imprensa britânica ainda espera que o Manchester City busque nomes para o setor defensivo antes do fechamento da janela, devido aos recentes problemas de lesão que afetaram o elenco, como a de Gvardiol e Stones.

Antoine Semenyo foi anunciado pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial