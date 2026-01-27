O Aston Villa, da Inglaterra, reabriu conversas para contratar Douglas Luiz, atualmente vinculado à Juventus, da Itália, e emprestado ao Nottingham Forest até o final da temporada, conforme informado por Fabrizio Romano. Revelado pelo Vasco, o jogador figura entre os nomes com futuro incerto nesta reta final da janela de transferências de inverno europeu e também desperta interesse do Chelsea.

Segundo o jornalista italiano, a entidade de Birmingham retomou negociações após uma abordagem inicial realizada na semana passada, e as conversas com a Juventus seguem em andamento. O brasileiro é prioridade na lista do Aston Villa, que mantém outras duas alternativas caso o acordo não seja concretizado.

Douglas Luiz teve seu nome especulado no Vasco, em meio a rumores sobre uma possível investida do clube carioca por reforços de peso para a temporada. A possibilidade, entretanto, sempre foi tratada com cautela nos bastidores, devido ao alto custo de uma eventual negociação e ao interesse de clubes do futebol europeu.

Da Colina para o mundo 🌍

Ao sair do Vasco, em 2017, Douglas não encontrou espaço imediato no Manchester City. Sem disputar nenhuma partida no clube, acabou emprestado ao Girona, da Espanha, onde obteve seu primeiro destaque consistente no cenário europeu após 46 exibições.

Depois, retornou à Inglaterra ao ser contratado pelo Aston Villa em 2019, clube no qual viveu os melhores anos da carreira e permaneceu até 2024, quase sempre como peça imprescindível da equipe. Ao todo, foram cinco temporadas, com 204 jogos, 22 gols e 24 assistências. A partir daí, porém, sua trajetória passou a seguir um caminho marcado por altos e baixos.

Luiz foi contratado pela Juventus em junho de 2024, com vínculo válido até junho de 2029. Porém, encontrou dificuldades para se firmar no futebol italiano, o que levou à decisão por uma saída por empréstimo após uma temporada e 27 partidas com a camisa bianconeri. O meio-campista optou por retornar ao país onde viveu sua melhor fase na carreira, desta vez cedido por um ano ao Forest.

Em Nottingham, soma 13 jogos, com apenas duas atuações como titular na Premier League após a mudança no comando técnico em outubro de 2025, além de ter enfrentado um problema muscular no início da jornada, fator que comprometeu uma sequência e reduziu sua minutagem em campo.

Caminho aberto? ✈️

O acordo de empréstimo firmado entre Forest e Juventus estabelece uma obrigação de compra condicionada ao número de aparições do atleta e, caso a meta não seja alcançada, o clube inglês mantém uma opção de aquisição fixada em 30 milhões de euros (R$ 186 milhões). O baixo número de jogos e as cláusulas flexíveis do contrato abriram espaço para que outras equipes passem a monitorar a situação, entre elas o Aston Villa e Chelsea.

