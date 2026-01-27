Depois da vitória sobre o Boavista pelo Carioca, o Vasco volta suas atenções para a estreia no Brasileirão, diante do Mirassol. Na quinta-feira (29), às 20h, a cidade paulista recebe os comandados de Fernando Diniz, que entram em campo com uma missão difícil pela frente.

Sensação de 2025, o Leão teve ótimo aproveitamento no Brasileirão, alcançando 67 pontos e uma vaga direta para a Libertadores. Fazendo um recorte do desempenho contra os times cariocas, foram 4 vitórias em 8 jogos, duas delas contra o Cruz-Maltino, que não conseguiu superar a equipe de Rafael Guanaes.

Relembre os confrontos entre Vasco e Mirassol

Os primeiros confrontos entre os clubes foi em 2025, primeiro ano do Mirassol na primeira divisão do Campeonato Brasilero. E logo em sua estreia, mostrou-se um adversário duro, especialmente em casa, onde teve a quinta melhor campanha do Brasileirão.

No primeiro turno, em Mirassol, o jogo acabou em vitória do time da casa por 3 a 2 e erros que custaram caro. Negueba abriu o placar em falha de Daniel Fuzato, que aceitou o chute rasteiro, e Chico ampliou ao aproveitar um erro na saída de bola. Minutos depois, Pumita e Vegetti igualaram o placar, que persistiu até os 37 do segundo tempo, quando Alesson marcou o terceiro. O jogo era válido pela 18ª rodada e pressionou o clube da Colina, que se aproximou da zona do rebaixamento.

No segundo turno, a sorte não foi diferente. Em São Januário, o Mirassol venceu por 2 a 0 com gols de Renato Marques e Carlos Eduardo, e ligou um alerta na Colina. Na penúltima rodada do campeonato, o Vasco possuia uma pequena chance de rebaixamento e dependia de alguns resultados para afastar de vez perigo - o que se concretizou.

Ao término das 38 rodadas, o Mirassol terminou em 4º, com uma campanha histórica no ano se seu centenário. O Vasco, por sua vez, ficou em 14º, mas conquistou uma vaga na Sul-Americana por conta do título do Corinthians na Copa do Brasil.

