Atuação de Endrick agita europeus após polêmica: 'Muda tudo'

A última semana foi intensa para Endrick na França. No mesmo período em que anunciou a gravidez da esposa, Gabriely, o atacante também esteve no centro de uma polêmica após declarações do técnico Paulo Fonseca sobre seu desempenho no Lyon.

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Dentro de campo, porém, o brasileiro deu a resposta. Neste domingo (12), o Lyon venceu o Lorient por 2 a 0, no OL Stadium, pela 29ª rodada da Ligue 1. Endrick começou no banco de reservas, entrou no intervalo e foi decisivo ao contribuir diretamente para a vitória com uma assistência.

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A atuação repercutiu nas redes sociais, principalmente entre torcedores do Lyon, que passaram a enxergar o desempenho como um possível ponto de virada do atacante no clube. Muitos destacaram a postura e a intensidade do jogador em campo.

Endrick em ação pelo Lyon (Foto: Divulgação/Twitter @Ligue1_POR)

Veja comentários sobre Endrick

Tradução sobre o atacante brasileiro: Aí está, Endrick, é isso que a gente te pedia.

Tradução sobre o jovem jogador: A entrada do Endrick é isso que a gente tá esperando há 2 meses

Tradução sobre o atacante da Seleção Brasileira: Endrick com a cabeça no lugar certo, isso muda tudo.

Tradução de um torcedor do Lyon: É isso que a gente tem vontade de ver da parte do Endrick.

Declaração de Paulo Fonseca

Antes da partida, Endrick havia sido alvo de críticas públicas de Paulo Fonseca. O treinador afirmou, em entrevistas recentes, que não estava satisfeito com o desempenho do brasileiro e questionou sua postura após o retorno da Data Fifa.

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— Não estou satisfeito com o desempenho dele. Ele me disse que estava um pouco cansado da viagem, mas ele tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para criticar jogadores, mas espero mais dele. Ele tem a obrigação de fazer mais. Precisamos dele — disparou o comandante.

Diante do Lorient, no entanto, o cenário foi diferente. Endrick entrou no intervalo, quando o jogo ainda estava empatado sem gols, e ajudou a mudar o ritmo da equipe, que buscava recuperação na tabela após uma sequência irregular. O técnico, então, explicou o porquê das críticas.

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