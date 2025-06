Na segunda-feira (30), Barcelona e Messi colocarão um esperado ponto final na história de ambos, após uma saída polêmica do argentino em 2021. 17 anos depois, com 672 gols com a camisa do time catalão, atleta e clube entraram em acordo para quitar dívidas milionárias que o clube espanhol tem pendente com o argentino.

O Barcelona enfrenta um dos piores momentos financeiros na história. O clube havia feito acordos, cinco anos atrás, tanto com Messi como com outros jogadores e treinadores para que os valores devidos fossem pagos. A ordem de pagamento já foi analisada pelo departamento financeiro da atual direção, de Joan Laporta. O Barça teve dificuldades em quitar os mesmos valores nos últimos quatro anos, problema que parece ter sido contornado.

Quanto Messi irá receber do Barcelona

Com a quitação, Messi deverá receber cerca de 5,95 milhões de euros (R$ 38,2 milhões) e, com isso, se torna o jogador que recebeu mais euros nos últimos anos. Quando defendia a camisa do time catalão, era o atleta mais bem pago, recebia aproximadamente 47,6 milhões de euros (mais de R$ 300 milhões) na temporada. Na época, o clube precisou liberá-lo para não asfixiar financeiramente.

Lista de cobradores do Barcelona

Nomes conhecidos como Sergio Busquets e Jordi Alba também constam na lista de pagamentos do Barça. Busquets irá receber 1,18 milhões de euros (R$ 7 milhões) e Alba, 943 mil euros (R$ 6 milhões). Jogadores como Luis Suárez, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Sergi Roberto, Miralem Pjanic, Ansu Fati, Pedri, Ronald Araújo, Iñaki Peña e Riqui Puig também estão no inventário de pagamento do clube.

Até ex-treinadores como Ronald Koeman estão na lista, mas, por solidariedade e amor ao clube, aceitaram condições mais brandas de pagamento. Além desses casos, nomes como Frenkie de Jong e Marc-André Ter Stegen escolheram por opções de pagamento diferentes no momento da renovações dos contratos.

Após encerrar a lista de dívidas, o Barcelona ganhará fôlego para pensar nas futuras contratações. A regularização financeira do time, que sempre foi feita dentro dos prazos, marca um término de um capítulo que o clube espera nunca mais viver novamente. No instante em que virar a página e pagar tudo o que deve, os catalães poderão ter a energia renovada e se organizar melhor financeiramente.