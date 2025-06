Barcelona se aproxima de fechar com ‘substituto’ de Yamal

O Barcelona está cada vez mais perto de acertar com um possível substituto de Lamine Yamal. Trata-se de Roony Bardghji, ponta-direita do Copenhague, da Dinamarca. A transferência custaria entre dois e três milhões de euros (de R$ 12,6 a 18,9 milhões na cotação atual), segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

continua após a publicidade

➡️ Novela entre Nico Williams e Barcelona ganha mais um capítulo

O atleta de 19 anos tem contrato com seu clube até o fim de dezembro, e já comunicou à diretoria que deseja seguir novos rumos. Com isso, para ter lucro com sua saída, os nórdicos precisarão forçar uma venda na janela de transferências atual, seis meses antes do final do vínculo.

Bardghji, de nacionalidade sueca, joga na mesma posição de Yamal, titular absoluto da equipe de Hansi Flick e candidato forte à Bola de Ouro. Imagina-se, portanto, que o jogador chegue para se tornar um substituto imediato do jovem astro de La Masía.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Em 2024/25, porém, Roony teve poucos holofotes sobre si. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho durante um treino na reta final da temporada anterior, e ficou ausente dos gramados por mais de 300 dias. Seu retorno aconteceu em março, mas de maneira gradativa, fazendo apenas seis aparições; em uma delas, inclusive, sofreu outra contusão e findou sua trajetória na jornada.

continua após a publicidade

Roony Bardghji, alvo do Barcelona para disputar posição com Yamal, comemora gol pelo Copenhague (Foto: Reprodução)

🫂 Barcelona busca companheiro de Yamal para fortalecer ataque

Além de Bardghji, o Barcelona também está mirando outro nome relacionado a Yamal; desta vez, de um amigo. Nico Williams, que faz dupla de ataque poderosa com o camisa 19 na seleção da Espanha, é o principal alvo e já deu sinal verde para a transferência. A diretoria blaugrana agora está em tratativas diretas com o Athletic Bilbao, e se reunirá nos próximos dias para resolver a questão da multa rescisória, avaliada em 62 milhões de euros (quase R$ 400 milhões na cotação atual).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.