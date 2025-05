Camisa 10 do Barcelona pode estar a caminho da França

O camisa 10 do Barcelona pode estar de saída do clube. Com pouco destaque na temporada espanhola, Ansu Fati está supostamente perto de ser emprestado para o Mônaco.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador está em busca de um projeto que possa oferecer mais tempo em campo para ele. Com isso, o Barcelona está perto de acertar o empréstimo do jogador de 22 anos para o clube francês.

continua após a publicidade

O atleta jogou apenas 11 partidas nesta temporada entre LaLiga, Copa del Rey e Liga dos Campeões. Durante as participações em campo, não conseguiu marcar um gol ou dar uma assistência.

➡️Ex-jogador do Barcelona se derrete por craque do clube: “Bola de Ouro”

Em entrevistas, a diretoria do clube não confirmou saída de Ansu Fati do Barcelona. Em conversa com o canal TV3 no início da semana, Joan Laporta, presidente do clube, disse que futuro é incerto.

continua após a publicidade

—Ansu precisa jogar. Todos no vestiário o adoram. Vamos ver se ele terá tempo de jogo no ano que vem ou se teremos que encontrar uma solução melhor para ele. —disse à TV3.

Em concordância com o presidente, o diretor esportivo do clube Deco falou sobre a situação do jogador espanhol.

—Ansu teve um início espetacular, depois vieram as lesões, ele foi emprestado ao Brighton, queríamos tê-lo de volta e ele fez uma ótima pré-temporada, e aí veio a lesão. Cada um faz sua própria análise do que quer na carreira. Se acharem que ele precisa de mais tempo de jogo, conversaremos. Ele é um jogador que tem contrato conosco e estamos felizes com ele. Mas se ele quiser melhorar, conversaremos. — Completou Deco.

Baixo rendimento de Ansu Fati no Barcelona não é recente

O baixo rendimento do camisa 10 do Barcelona não é novidade. Em janeiro de 2024, por exemplo, ele foi emprestado ao Brighton em busca de novas oportunidades, mas a transferência acabou fracassando porque o clube inglês se recusou a mantê-lo.

Na temporada atual, Ansu não quis ser emprestado, embora tenha jogado muito pouco antes das férias de Natal, e optou por seguir defendendo o Barcelona até o fim dos torneios. Neste cenário, a tendência é que a diretoria opte por negociá-lo novamente.

Ansu Fati tem contrato com Barcelona até 2027. (Foto: Divulgação / FC Barcelona)

Camisa 10 no Barcelona

Ansu Fati fez sua estreia pelo Barcelona na temporada 19/20, quando teve um ano espetacular: 33 partidas disputadas e oito gols marcados. Ele seguiu desta forma na temporada seguinte até se lesionar em uma partida contra o Betis.

Desde então, após ser submetido a quatro cirurgias, Ansu Fati nunca voltou a ser o jogador que era no início pelo Barcelona. O atacante não conseguiu recuperar o nível que tinha nos primeiros anos e corresponder aos investimentos feitos pelo clube.