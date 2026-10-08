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Bundesliga invade a Oktoberfest Blumenau com Lúcio, Ewerthon e dois jogos

SportyNet se une à liga alemã em ação durante um dos maiores eventos da cultura alemã no Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 18:27
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Bandeiras e fãs nas arquibancadas para acompanhar jogo do Bayern
Bandeiras e fãs nas arquibancadas para acompanhar jogo do Bayern (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO)

A SportyNet participa, neste sábado (10), de uma ação que levará a Bundesliga para dentro da Oktoberfest Blumenau, em Santa Catarina. A programação terá a exibição de Augsburg x Bayern de Munique e RB Leipzig x Eintracht Frankfurt, além da presença de três brasileiros que fizeram história no futebol alemão: Lúcio, Ewerthon e Carlos Eduardo.

Os jogos serão exibidos no telão do Spaten Platz, espaço que também receberá atividades com o público ao longo do dia. A programação prevê quizzes sobre a Bundesliga, desafios, sessão de autógrafos, distribuição de camisas e outros brindes, além de entrevistas com os ex-jogadores.

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Lúcio, que atuou por Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, Ewerthon, campeão da Bundesliga pelo Dortmund na temporada 2001/02; e Carlos Eduardo, que defendeu o Hoffenheim entre 2007 e 2010, participarão das ações durante o festival.

A programação também terá entradas ao vivo diretamente da Oktoberfest, com participações antes e durante as partidas. Michel Bastos e Iara Oliveira estarão em Blumenau para acompanhar as atividades, conversar com os convidados e interagir com os torcedores presentes no evento.

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Montagem com as imagens de Ewerthon, Lucio e Carlos Eduardo
Ewerthon, Lucio e Carlos Eduardo estarão na Oktoberfest, em Blumenau, para acompanhar jogo da Bundesliga (Foto: Divulgação)

Bundesliga e Oktoberfest se encontram em Blumenau

A iniciativa aproxima duas referências da cultura alemã em um mesmo espaço. Enquanto a Oktoberfest reúne milhares de pessoas em torno das tradições do país, a Bundesliga aproveita o festival para levar o futebol para além da transmissão convencional dos jogos.

A presença dos ex-jogadores brasileiros amplia essa conexão e cria oportunidades para que o público conheça histórias de quem viveu diferentes momentos do futebol alemão. As experiências de Lúcio, Ewerthon e Carlos Eduardo também serão utilizadas em entrevistas e conteúdos produzidos durante o evento.

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A parceria prevê ainda seis entradas ao vivo ao longo do sábado, entre pré-jogos, intervalos e programas especiais. O público que estiver no Spaten Platz poderá acompanhar as partidas no telão enquanto participa das ativações relacionadas à competição.

Para Robin Austermann, vice-presidente-executivo da Bundesliga Américas, a presença no festival ajuda a aproximar a competição dos torcedores brasileiros.

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— A Oktoberfest Blumenau oferece uma plataforma única para a Bundesliga na América do Sul, reunindo milhares de brasileiros em torno da cultura e das tradições alemãs, com o futebol como uma conexão natural entre os dois países — afirmou.

A programação será realizada ao longo do sábado (10), no Spaten Platz, dentro da Oktoberfest Blumenau.

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