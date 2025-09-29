Brasileiros fora da Champions? Técnico do Chelsea confirma decisão em coletiva

O Chelsea enfrenta o Benfica nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Entretanto, a equipe comandada por Enzo Maresca pode ter desfalques importantes para o confronto em casa. Os brasileiros João Pedro e Andrey Santos, além do equatoriano Moisés Caicedo — peça fundamental no equilíbrio do meio-campo dos Blues — são dúvidas para o duelo.

A questão foi trazida ao público pelo próprio Maresca nesta segunda-feira (29), durante a entrevista coletiva de pré-jogo pela Champions. Segundo o treinador, embora o clube esteja atento à condição física dos atletas, a maior preocupação recente não tem sido com lesões, mas sim com o número elevado de expulsões. A seguir, confira as declarações do treinador sobre o excesso de cartões vermelhos e as possíveis baixas para o confronto contra o Benfica.

— Esta manhã, o clube me mostrou as estatísticas dos últimos seis meses, perdemos cinco jogos, quatro deles com cartões vermelhos. Precisamos ser positivos porque é o que os jogadores precisam e não há razão para ser negativo. Depois de analisar os dois últimos jogos, Manchester United e Brighton, eu poderia ter feito melhor provavelmente em termos de decisões, sem dúvida. Para mim, é como um processo de aprendizado jogar com 10 jogadores. Não é algo normal — disse o técnico do Chelsea.

— Precisamos manter o nível, com certeza, porque a Champiosn League exige um nível alto. Temos muitos jogadores lesionados. Esta tarde avaliaremos Andrey Santos, Caicedo e João Pedro. Eles têm pequenos problemas, então veremos amanhã se estarão disponíveis — completou.

Indisciplinado 🟥

Nas duas últimas partidas pela Premier League, o Chelsea teve jogadores expulsos e, em ambas as ocasiões, saiu derrotado. No dia 20 de setembro, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Manchester United, em duelo marcado pela expulsão do goleiro Robert Sánchez logo aos cinco minutos de jogo. Já no último sábado (27), os Blues foram superados por 3 a 1 pelo Brighton, em partida na qual o zagueiro Trevoh Chalobah recebeu cartão vermelho no início do segundo tempo. Diante da sequência negativa, Maresca vive pressão por resultados positivos e vê na Champions uma oportunidade para recuperar a confiança e dar a volta por cima na temporada.

