Arsenal avalia contratações em janeiro após 'onda de lesões'

O técnico Mikel Arteta confirmou que o Arsenal adotará uma postura agressiva na próxima janela de transferências. Mesmo liderando a Premier League com dois pontos de vantagem, o comandante dos Gunners afirmou que o clube estará "analisando ativamente" possíveis contratações em janeiro para mitigar os efeitos de uma crise de lesões que tem obrigado a equipe a realizar improvisações táticas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de ter investido cerca de 250 milhões de libras na última janela de verão e contratado oito novos jogadores, o elenco londrino continua sofrendo com o desgaste físico. O objetivo da diretoria é evitar a repetição do cenário da temporada passada, quando desfalques cruciais na reta final — incluindo a ausência do zagueiro Gabriel Magalhães e a necessidade de improvisar o meia Mikel Merino como atacante — custaram o título inglês e resultaram na eliminação na Champions League diante do PSG.

continua após a publicidade

Improvisações e alerta na defesa

Recentemente, o foco dos problemas físicos migrou do ataque para o setor defensivo. Na vitória por 2 a 1 sobre o Brighton, no último sábado, Arteta foi forçado a escalar o volante Declan Rice na lateral-direita. A medida de emergência ocorreu após a lesão de Jurrien Timber e um problema sentido por Riccardo Calafiori ainda no aquecimento.

Mikel Arteta aplaude elenco do Arsenal após vitória sobre o Burnley, na Premier League (Foto: Peter Powell/AFP)

Embora o brasileiro Gabriel Magalhães tenha retornado à equipe, o departamento médico do Arsenal ainda trabalha sem prazos definidos para os retornos de Cristhian Mosquera, Timber e Calafiori.

continua após a publicidade

— Estaremos muito atentos à situação e ao cronograma de certos jogadores. Temos que procurar ativamente. Se poderemos fazer isso ou não? Essa é uma história diferente, mas nosso trabalho é estar sempre muito bem preparados porque algo pode acontecer — explicou Arteta.

Histórico de baixas na temporada

Antes dos problemas defensivos, o Arsenal já havia lidado com uma série de ausências no setor ofensivo nesta temporada de 2025/26. A equipe perdeu Kai Havertz logo na estreia e teve de gerenciar períodos de afastamento de peças fundamentais como o capitão Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Noni Madueke e a jovem promessa Max Dowman.

Saka disputa a bola com Bartesaghi em amistoso Arsenal x Milan (Foto: RAHMAN / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial