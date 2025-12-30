menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Barcelona pediu a Lewandowski para não marcar mais gols; entenda

Clube catalão deseja evitar o pagamento de um bônus financeiro ao Bayern de Munique

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/12/2025
11:02
imagem cameraRobert Lewandowski, atacante da seleção polonesa e do Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
O atacante Robert Lewandowski revelou que chegou a cogitar não marcar gols pelo Barcelona para evitar o pagamento de um bônus financeiro ao Bayern de Munique, previsto em cláusula contratual atrelada ao número de gols. Contratado para ser o principal finalizador da equipe, o polonês afirmou que a situação ocorreu em um momento de dificuldades financeiras do clube espanhol e que o pedido influenciou diretamente sua tomada de decisão em campo.

Em entrevista ao jornalista Bogdan Rymanovski, o camisa 9 explicou que o Barcelona teria de repassar ao Bayern um valor adicional conforme as metas individuais fossem alcançadas. Segundo Lewandowski, o clube acompanhava de perto cada gasto naquele período, e o bônus não era considerado baixo. Ele afirmou que, do ponto de vista pessoal, a bonificação não alteraria sua situação, o que facilitou a aceitação do pedido.

— O clube teria que pagar um bônus dependendo do número de gols que eu fizesse. Naquele momento, o Barcelona estava precisando de cada euro. O bônus não era uma quantia pequena. Para mim, pessoalmente, isso não mudaria nada, então não tive problema com isso — afirmou Lewandowski.

O atacante admitiu, no entanto, que a existência da cláusula acabou interferindo em seu rendimento esportivo. De acordo com Lewandowski, a orientação ficou "na cabeça" e foi suficiente para gerar hesitação em ao menos uma situação clara de gol, algo que, segundo ele, pode ser decisivo no mais alto nível do futebol.

— Isso fica na cabeça, mesmo que seja apenas uma pequena porcentagem, mas foi o suficiente para que eu hesitasse uma vez se deveria marcar um gol ou não. Às vezes, esses 5% ou até 3% decidem se você ganha ou não — completou.

Robert Lewandowski - Barcelona
Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona em La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Futuro de Lewandowski no Barcelona

Lewandowski chegou ao Barcelona em 2022 e, desde então, marcou 109 gols pelo clube. O atacante tem contrato com o time catalão até junho de 2026. Embora já tenham ocorrido conversas sobre uma possível renovação, o futuro do jogador no clube segue indefinido.

circulo com pontos dentroTudo sobre

