Neste sábado (27), sete partidas foram disputadas pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Apesar da derrota, o Liverpool é o líder da Premier League, seguido por Crystal Palace, Sunderland e Bournemouth. O destaque da rodada foi o brasileiro Igor Thiago, autor de dois gols na partida entre Brentford e Manchester United
Brentford 3 x 1 Manchester United
Na primeira partida deste sábado, Manchester United perdeu para o Brentford por 3 a 1 com uma atuação de gala de Igor Thiago. O atacante brasileiro marcou dois gols no primeiro tempo e garantiu a segunda vitória dos Bees na Premier League.
Chelsea 1 x 3 Brighton
Jogando em Stamford Bridge, o Chelsea perdeu para o Brighton de Danny Welbeck, que marcou duas vezes. Os Blues saíram na frente com Enzo Fernandes no primeiro tempo. Enfrentando, no início da segunda etapa, Chalobah foi expulso e a partida mudou. Os visitantes aumentaram a pressão e viraram a partida nos acréscimos.
Crystal Palace 2 x 1 Liverpool
Com gol no último lance, o Crystal Palace venceu o Liverpool jogando em casa. Mesmo com grande atuação de Alisson, os Reds não conseguiram segurar o empate e, com gol de Nketiah, sofreram a primeira derrota no campeonato. Apesar do resultado, a equipe do goleiro brasileiro segue na liderança da Premier League, com 15 pontos conquistados.
Leeds United 2 x 2 Bournemouth
O Bournemouth arrancou um empate por 2 a 2 contra o Leeds fora de casa neste sábado, pela Premier League. A equipe de Andoni Iraola saiu na frente com Semenyo, sofreu a virada com gols de Rodon e Longstaff, mas buscou a igualdade nos minutos finais com Kroupi.
Manchester City 5 x 1 Burnley
Os Cityzens atropelaram o Burnley jogando no Etihad Stadium. O time de Guardiola abriu o placar com um gol contra de Estève após jogada de Doku. O Burnley empatou com Anthony, mas o City retomou a liderança no segundo tempo com um belo voleio de Matheus Nunes após assistência de Haaland. Pouco depois, Estève marcou outro gol contra, ampliando a vantagem do time da casa. Doku voltou a brilhar ao servir Haaland para o quarto gol, e o norueguês fechou o placar nos acréscimos, aproveitando falha da defesa adversária.
Nottingham Forest 0 x 1 Sunderland
O Sunderland, recém-promovido à elite do futebol inglês, segue surpreendendo na Premier League 2025/26 e conquistou mais uma vitória neste sábado, ao bater o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa. O único gol da partida foi marcado por Alderete, após cobrança de falta de Xhaka.
Tottenham 1 x 1 Wolves
Fora de casa, os Wolves saíram na frente, mas o Tottenham empatou no fim da partida. Os Spurs começaram melhor, pressionando com cruzamentos e até balançaram as redes com Kudus, mas o gol foi anulado por impedimento. Na segunda etapa, o Wolverhampton cresceu e abriu o placar com Santiago Bueno após escanteio de Jhon Arias. O Tottenham reagiu e empatou com gol de João Palinha nos acréscimos.
