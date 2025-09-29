Ex-Flamengo, João Gomes faz pedido à torcida: ‘Eu lembro’

No Flamengo, João Gomes — rubro-negro desde a infância — integrou uma das fases mais vitoriosas da história recente da equipe, entre 2020 e 2022. No entanto, sua trajetória no futebol europeu tem sido marcada pelo momento instável vivido pelo Wolverhampton nas duas últimas temporadas. Diante do cenário, o brasileiro se pronunciou nas redes sociais e compartilhou com os torcedores um panorama da situação interna do clube inglês, revelando bastidores e desabafando sobre a fase atual.

Apesar do empate em 1 a 1 com o Tottenham — com gol dos Spurs marcado nos minutos finais — fora de casa, no último sábado (27), o Wolves segue na lanterna da Premier League. Após seis rodadas, a situação é semelhante ao início da temporada passada, quando a equipe lutou contra o rebaixamento durante as 38 rodadas, mesmo com uma recuperação pontual após a chegada do técnico Vítor Pereira.

Para a atual edição do campeonato, o clube passou por uma reformulação no elenco, perdendo nomes importantes como Matheus Cunha, principal destaque da última campanha. Assim, o desempenho em campo não evoluiu. O empate diante do Tottenham representou o primeiro ponto conquistado na liga, após cinco derrotas consecutivas. Até aqui, o Wolves soma um empate, cinco derrotas, apenas quatro gols marcados e 13 sofridos na temporada 2025/26.

Diante do cenário, João Gomes foi às redes sociais para defender o grupo e esclarecer a situação para os torcedores. O volante lembrou que o time já enfrentou dificuldades semelhantes na temporada passada e afirmou que os jogadores sabem o que é necessário para reverter o momento. Por fim, pediu o apoio da torcida do Wolves para ajudar na recuperação da equipe.

— Lembro-me de que na temporada passada estávamos na mesma situação e eu disse que sairíamos dessa porque estávamos no caminho certo. E ontem provamos que encontramos o caminho, jogamos bem novamente como equipe. Torcedor do Wolves, acredite em nós e nos apoie, porque não será fácil e só teremos sucesso com o seu apoio. Aos meus amigos jogadores que estão comigo todos os dias, é um prazer trabalhar com vocês, sempre darei o meu melhor por cada um de vocês, vamos lá.

