Aston Villa critica calendário da Premier League: 'Primeira vez'

A rodada de meio de semana da Premier League apresenta uma configuração atípica: diversos clubes enfrentarão adversários repetidos antes de completarem a lista de 19 rivais do campeonato. O caso chamou a atenção do treinador e do diretor do Aston Villa, que destacaram a anormalidade do calendário.

O cenário do Aston Villa exemplifica a situação, já que a equipe enfrentará o líder Arsenal pela segunda vez na temporada e no mesmo mês, mesmo sem ainda ter cruzado com o Nottingham Forest, que irá enfrentar apenas no sábado (3). Unai Emery destacou a raridade do evento em sua trajetória profissional.

— É a primeira vez em minha carreira como treinador, em 20 anos, que terminamos a primeira parte da temporada sem enfrentar as 19 equipes. Não sei por quê. É a única coisa que não consigo entender. Mas, claro, eu aceito — comentou o treinador dos Villans.

Unai Emery é treinador do Aston Villa (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Questionamentos sobre a logística

O diretor de futebol do clube, Damian Vidagany, utilizou as redes sociais para expressar dúvidas sobre os critérios de montagem da tabela. O dirigente pontuou que o calendário atual acabou por favorecer a logística de algumas equipes, que evitaram deslocamentos durante o período de festas, enquanto o Villa precisou atuar duas vezes fora de casa em menos de 72 horas.

— O fato é que, querendo ou não, isso torna mais conveniente o calendário de jogos para certos clubes que não estão viajando neste período natalino tão movimentado. Seria uma vergonha se o calendário de jogos se tornasse um campo político — pontuou o dirigente.

Critérios

A Premier League justifica que o modelo de calendário é adotado para garantir uma sequência equilibrada de jogos como mandante e visitante ao longo de toda a competição. A liga mantém contato frequente com os clubes para atender pedidos específicos de datas e reforça que não existem impedimentos regulamentares para a repetição rápida de confrontos.

Uma das prioridades da entidade na organização das rodadas de fim de ano é evitar que uma equipe que tenha atuado fora de casa no Boxing Day (26 de dezembro) precise viajar novamente para jogar no dia de Ano Novo. Os jogos restantes que completam os confrontos do primeiro turno serão realizados no próximo fim de semana, durante a 20ª rodada.

Troféu da Premier League exposto no Etihad Stadium (Foto: Divulgação/Premier League)

Jogos da 20ª rodada da Premier League

Sábado (3)

Aston Villa x Nottingham Forest - 09h30 Brighton x Burnley - 12h Wolves x West Ham - 12h Bournemouth x Arsenal - 14h30

Domingo (4)

Leeds United x Manchester United - 09h30 Fulham x Liverpool - 12h Tottenham x Sunderland - 12h Everton x Brentford - 12h Newcastle x Crystal Palace - 12h Manchester City x Chelsea -14h30

