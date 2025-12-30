Aston Villa critica calendário da Premier League: 'Primeira vez'
Equipe de Unai Emery irá enfrentar o Arsenal pela segunda vez no mês de dezembro
- Matéria
- Mais Notícias
A rodada de meio de semana da Premier League apresenta uma configuração atípica: diversos clubes enfrentarão adversários repetidos antes de completarem a lista de 19 rivais do campeonato. O caso chamou a atenção do treinador e do diretor do Aston Villa, que destacaram a anormalidade do calendário.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Barcelona analisa mercados italiano e inglês para reforçar zaga
Futebol Internacional30/12/2025
- Futebol Internacional
Galatasaray e Fenerbahçe buscam contratação de atacante do Milan
Futebol Internacional30/12/2025
- Futebol Internacional
Endrick vive decepção com Real Madrid em 2025 e opta por novos ares para 2026
Futebol Internacional30/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O cenário do Aston Villa exemplifica a situação, já que a equipe enfrentará o líder Arsenal pela segunda vez na temporada e no mesmo mês, mesmo sem ainda ter cruzado com o Nottingham Forest, que irá enfrentar apenas no sábado (3). Unai Emery destacou a raridade do evento em sua trajetória profissional.
— É a primeira vez em minha carreira como treinador, em 20 anos, que terminamos a primeira parte da temporada sem enfrentar as 19 equipes. Não sei por quê. É a única coisa que não consigo entender. Mas, claro, eu aceito — comentou o treinador dos Villans.
Questionamentos sobre a logística
O diretor de futebol do clube, Damian Vidagany, utilizou as redes sociais para expressar dúvidas sobre os critérios de montagem da tabela. O dirigente pontuou que o calendário atual acabou por favorecer a logística de algumas equipes, que evitaram deslocamentos durante o período de festas, enquanto o Villa precisou atuar duas vezes fora de casa em menos de 72 horas.
— O fato é que, querendo ou não, isso torna mais conveniente o calendário de jogos para certos clubes que não estão viajando neste período natalino tão movimentado. Seria uma vergonha se o calendário de jogos se tornasse um campo político — pontuou o dirigente.
Critérios
A Premier League justifica que o modelo de calendário é adotado para garantir uma sequência equilibrada de jogos como mandante e visitante ao longo de toda a competição. A liga mantém contato frequente com os clubes para atender pedidos específicos de datas e reforça que não existem impedimentos regulamentares para a repetição rápida de confrontos.
Uma das prioridades da entidade na organização das rodadas de fim de ano é evitar que uma equipe que tenha atuado fora de casa no Boxing Day (26 de dezembro) precise viajar novamente para jogar no dia de Ano Novo. Os jogos restantes que completam os confrontos do primeiro turno serão realizados no próximo fim de semana, durante a 20ª rodada.
Jogos da 20ª rodada da Premier League
Sábado (3)
- Aston Villa x Nottingham Forest - 09h30
- Brighton x Burnley - 12h
- Wolves x West Ham - 12h
- Bournemouth x Arsenal - 14h30
Domingo (4)
- Leeds United x Manchester United - 09h30
- Fulham x Liverpool - 12h
- Tottenham x Sunderland - 12h
- Everton x Brentford - 12h
- Newcastle x Crystal Palace - 12h
- Manchester City x Chelsea -14h30
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias