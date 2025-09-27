Técnico do Chelsea desabafa sobre erros após derrotas na Premier League

O Chelsea foi derrotado pelo Brighton por 3 a 1 em duelo pela sexta rodada da Premier League, em Stamford Bridge, em Londres (ING). Em nova derrota dos Blues no campeonato, e, com outro erro defensivo que gerou cartão vermelho, o treinador Enzo Maresca desabafou sobre o momento conturbado da equipe, que pode cair da oitava para a décima colocação na tabela.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Em coletiva de imprensa realizada após a partida, Maresca lamentou a forma com que o Chelsea foi derrotado, principalmente após primeiro tempo em que a equipe dominou e teve as principais oportunidades. Na visão do treinador, a expulsão de Trevoh Chalobah mudou o rumo da partida.

— Foi difícil porque estávamos no controle do jogo. Não sofremos nenhum gol. Tivemos muitos chutes no primeiro tempo, 70% de posse de bola, tudo correu bem. Por causa do nosso erro, o cartão vermelho, o plano mudou completamente. Jogamos duas partidas: o primeiro tempo e depois do cartão vermelho — afirmou Maresca.

Trevoh Chalobah foi expulso na derrota do Chelsea por 3 a 1 sobre o Brighton, na Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Esta foi a segunda partida seguida na Premier League que o Chelsea tem um jogador expulso. Na rodada passada, contra o Manchester United, fora de casa, o goleiro Robert Sanchez recebeu cartão vermelho ao impedir uma chance clara de gol. Desta vez, foi a vez do zagueiro Trevoh Chalobah, que cometeu falta em Diego Gómez na entrada da área, após erro de Andrey Santos. Para Maresca, as expulsões precisam se tornar aprendizados rapidamente.

— Com certeza, não podemos continuar cometendo erros. São erros que mudam o jogo. Precisamos aprender, e precisamos aprender rápido. Pode ser uma mistura de experiência ou pode ser uma mistura de um simples erro. Se você assistir ao primeiro tempo hoje, não pensará nos jogadores lesionados, porque estávamos no controle e dominando o jogo. Nos últimos dois jogos, infelizmente com dois cartões vermelhos, tudo mudou — completou o treinador do Chelsea.

Enzo Maresca é treinador do Chelsea desde 2024 (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

O que vem por aí?

Em busca de afastar a má fase, o Chelsea recebe o Benfica, na terça-feira (30), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida marca mais uma visita de José Mourinho ao Stamford Bridge, onde viveu dias de glórias com três conquistas da Premier League e conquistas de copas domésticas.

