Crystal Palace acerta acordo com Tottenham para contratar atacante
Brennan Johnson perdeu espaço com Thomas Frank
- Matéria
- Mais Notícias
O Crystal Palace chegou a um acordo com o Tottenham pela contratação do atacante galês Brennan Johnson, por 35 milhões de libras. Apesar do entendimento entre os clubes, a finalização do negócio ainda depende do aval do jogador, que avalia seu futuro em meio ao interesse de outras equipes nesta janela de janeiro. A informação é do jornalista David Ornstein.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Real Madrid encaminha renovação com meia-atacante até 2030
Futebol Internacional30/12/2025
- Futebol Internacional
Aston Villa critica calendário da Premier League: ‘Primeira vez’
Futebol Internacional30/12/2025
- Futebol Internacional
Galatasaray e Fenerbahçe buscam contratação de atacante do Milan
Futebol Internacional30/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Caso a transferência seja concretizada, o galês de 24 anos se tornará uma peça fundamental no esquema do técnico Oliver Glasner, especialmente com o clube dividindo atenções entre as competições nacionais e a disputa europeia. Para os Spurs, a venda representaria a quarta maior da história da instituição, ficando atrás apenas das saídas de Gareth Bale, Harry Kane e Kyle Walker.
Perda de espaço no Tottenham
Apesar de ter sido o artilheiro do Tottenham na temporada passada com 18 gols, Johnson perdeu protagonismo desde a chegada do técnico Thomas Frank. Com apenas seis jogos como titular na atual Premier League, o atacante viu sua minutagem reduzida após a contratação de Mohammed Kudus, que assumiu a titularidade pelo lado direito do ataque.
A saída de Johnson marcaria o fim de uma passagem que teve momentos de brilho intenso. Contratado em 2023 junto ao Nottingham Forest por 47,5 milhões de libras, o atacante foi peça-chave na conquista da Europa League na temporada 2024-25, marcando inclusive o gol do título que encerrou um jejum de 17 anos do Tottenham sem troféus.
Reforço estratégico para o Crystal Palace
O interesse do Crystal Palace em Johnson não é recente, tendo sido monitorado como o principal alvo para janeiro devido à escassez de opções no ataque de Glasner. Atualmente, o time sente a pressão pela falta de efetividade ofensiva, com nomes como Yeremy Pino ainda buscando a melhor forma em meio a uma sequência de lesões no elenco.
Na atual temporada 2025-26, Brennan Johnson soma 20 partidas e quatro gols marcados, atuando em ambas as pontas do campo. Sua versatilidade e experiência em competições continentais são vistas como o diferencial necessário para o Palace manter a competitividade na segunda metade do calendário.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias