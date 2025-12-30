Crystal Palace acerta acordo com Tottenham para contratar atacante

O Crystal Palace chegou a um acordo com o Tottenham pela contratação do atacante galês Brennan Johnson, por 35 milhões de libras. Apesar do entendimento entre os clubes, a finalização do negócio ainda depende do aval do jogador, que avalia seu futuro em meio ao interesse de outras equipes nesta janela de janeiro. A informação é do jornalista David Ornstein.

Caso a transferência seja concretizada, o galês de 24 anos se tornará uma peça fundamental no esquema do técnico Oliver Glasner, especialmente com o clube dividindo atenções entre as competições nacionais e a disputa europeia. Para os Spurs, a venda representaria a quarta maior da história da instituição, ficando atrás apenas das saídas de Gareth Bale, Harry Kane e Kyle Walker.

Perda de espaço no Tottenham

Apesar de ter sido o artilheiro do Tottenham na temporada passada com 18 gols, Johnson perdeu protagonismo desde a chegada do técnico Thomas Frank. Com apenas seis jogos como titular na atual Premier League, o atacante viu sua minutagem reduzida após a contratação de Mohammed Kudus, que assumiu a titularidade pelo lado direito do ataque.

A saída de Johnson marcaria o fim de uma passagem que teve momentos de brilho intenso. Contratado em 2023 junto ao Nottingham Forest por 47,5 milhões de libras, o atacante foi peça-chave na conquista da Europa League na temporada 2024-25, marcando inclusive o gol do título que encerrou um jejum de 17 anos do Tottenham sem troféus.

Brennan Johnson comemora gol marcado pelo Tottenham sobre o Manchester City no Etihad Stadium pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Reforço estratégico para o Crystal Palace

O interesse do Crystal Palace em Johnson não é recente, tendo sido monitorado como o principal alvo para janeiro devido à escassez de opções no ataque de Glasner. Atualmente, o time sente a pressão pela falta de efetividade ofensiva, com nomes como Yeremy Pino ainda buscando a melhor forma em meio a uma sequência de lesões no elenco.

Na atual temporada 2025-26, Brennan Johnson soma 20 partidas e quatro gols marcados, atuando em ambas as pontas do campo. Sua versatilidade e experiência em competições continentais são vistas como o diferencial necessário para o Palace manter a competitividade na segunda metade do calendário.

Oliver Glasner é treinador do Crystal Palace (Foto: Adrian Dennis / AFP)

