O fim do ano no futebol europeu costuma marcar a metade de um ciclo dentro da temporada internacional. É nesse momento que clubes e dirigentes avaliam os caminhos percorridos até aqui e projetam ajustes para a sequência, tendo o mercado de janeiro como ponto-chave para mudanças de rota.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A edição 2025/26 das ligas francesa, espanhola, inglesa, italiana e alemã vem oferecendo alto nível de entretenimento. Equilíbrio entre forças tradicionais, zebras recorrentes, favoritos pressionados e a possibilidade de quebra de tabus históricos marcam o cenário do futebol europeu, que entra em 2026 com disputas abertas em diferentes frentes. Diante desse contexto, o Lance! faz um retrospecto de como se encerra 2025 nas cinco principais ligas europeias.

continua após a publicidade

Premier League

A Premier League segue confirmando seu status como a liga mais atrativa do futebol mundial, combinando intensidade, imprevisibilidade e alto nível técnico. Após anos de domínio do Manchester City, 2025 evidenciou o encerramento de ciclos. O Liverpool, que vivia um período de transição com a saída de Jürgen Klopp, respondeu de forma imediata e, sob o comando de Arne Slot, construiu uma temporada marcante, recuperando protagonismo após campanhas recentes de frustração.

Já em 2025/26, o cenário mudou. Mesmo reforçado por nomes como Isak, Wirtz e Ekitiké, o Liverpool não conseguiu transformar investimento em rendimento e vive uma temporada abaixo das expectativas. Em contrapartida, o Arsenal manteve regularidade após bater na trave em anos anteriores, assumiu o protagonismo e encerra 2025 na liderança do Campeonato Inglês.

continua após a publicidade

O equilíbrio é uma das marcas desta edição. Aston Villa, Manchester City e Arsenal alternam-se na disputa direta pelo topo da tabela, separados por margens mínimas. Mais abaixo, a luta por vagas no G-4 envolve um grande número de equipes, reforçando o caráter competitivo da liga.

Jogadores do Chelsea e Newcastle em ação na Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Entre os destaques, o Aston Villa chama atenção pela sequência de oito vitórias consecutivas, que o colocou de vez na briga pelo título. Sunderland, recém-promovido, surpreende na sétima posição, enquanto o Brentford aparece logo atrás, impulsionado pelo bom momento de Igor Thiago. Na parte inferior, Wolves, West Ham e Nottingham Forest vivem campanhas decepcionantes. O Wolves, que contratou Jhon Arias, ainda não venceu e ocupa a lanterna. O West Ham, de Lucas Paquetá, tenta reagir, enquanto o Nottingham Forest, com nomes como Igor Jesus, oscila, mas conseguiu deixar momentaneamente a zona de rebaixamento.

Para 2026, a disputa pelo título segue concentrada em Manchester City, Arsenal e Aston Villa. A corrida por vagas europeias envolve Tottenham, Liverpool, Sunderland, Brentford, Manchester United, Fulham e Everton, enquanto Wolves, Nottingham Forest e West Ham seguem pressionados na luta contra o descenso.

La Liga

Alternando protagonismo com a Premier League, La Liga segue concentrando suas atenções em dois gigantes: Real Madrid e Barcelona. Como de costume, ambos monopolizam os holofotes do futebol espanhol. No início de 2025, o Barcelona vivia um momento de euforia, embalado por uma grande fase, enquanto o Real Madrid enfrentava turbulências internas e esportivas. Na temporada atual, o panorama guarda semelhanças, mas apresenta mudanças significativas.

A principal delas está no Real Madrid. Sob o comando de Xabi Alonso, que assumiu o lugar de Carlo Ancelotti, o time merengue iniciou 2025/26 de forma avassaladora. Reforçado por novas contratações e com um modelo de jogo mais agressivo, o clube parecia pronto para retomar a hegemonia. No entanto, conflitos internos minaram a estabilidade do projeto. Um desgaste na relação entre Vini Jr e o treinador se tornou público, afetou o ambiente e culminou em uma queda acentuada de rendimento. Após abrir vantagem sobre o Barcelona, então vice-líder, o Real acabou sendo ultrapassado e agora corre atrás do rival, acumulando pontos de desvantagem.

Lamine Yamal dá carrinho em Vini Jr dentro da área, no confronto entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Do outro lado, o Barcelona segue como força dominante, embora enfrente problemas inéditos em relação à temporada anterior, quando viveu um verdadeiro cataclismo positivo. Desta vez, o setor ofensivo sofre com lesões recorrentes. Raphinha e Lamine Yamal passaram longos períodos afastados, impactando diretamente a produção ofensiva. Além disso, a defesa blaugrana, que já dava sinais de fragilidade em 2024/25, voltou a ser um ponto sensível. Mesmo assim, a equipe mantém regularidade suficiente para liderar com certa margem e chega ao fim de 2025 com ferramentas sólidas para sustentar o projeto do bicampeonato.

O Atlético de Madrid observa a disputa de perto. Após um início irregular, o time de Diego Simeone engatou uma recuperação expressiva e ocupa a terceira colocação. Villarreal, Espanyol e Real Betis também apresentam bom desempenho e brigam por vagas em competições continentais. Já o Girona, que recentemente disputou a Champions League, vive um cenário oposto e luta contra o rebaixamento.

Serie A

A Serie A italiana mantém o status de uma das ligas mais competitivas do continente. Após temporadas recentes marcadas por equilíbrio, 2025/26 segue no mesmo ritmo. No início de 2025, Napoli e Inter de Milão protagonizavam uma disputa rodada a rodada pelo posto de melhor equipe do país.

Agora, o recorte é ainda mais amplo. Napoli e Inter seguem fortes, mas Milan, Juventus e Roma se juntaram à briga pelo título. O campeonato apresenta alternância constante na liderança, com equipes alcançando o topo e, logo em seguida, tropeçando, abrindo espaço para concorrentes diretos. O Napoli, atual campeão, tentou elevar o nível do elenco com a chegada de Kevin De Bruyne, mas não conseguiu manter a mesma consistência. O Milan, por sua vez, reforçado com Luka Modrić, termina 2025 em melhor momento. Liderada por Pulisic, a equipe ocupa a liderança, ainda que com margem mínima.

Modric e Pulisic comemoram gol do Milan contra o Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Outro destaque é a campanha do Como FC. Sob o comando de Cesc Fàbregas, o clube figura no G-6 e se consolida como uma das grandes surpresas da temporada europeia. A Atalanta, sem Gian Piero Gasperini, sente a mudança e ocupa apenas a nona colocação. Situação ainda mais delicada vive a Fiorentina. Tradicional participante de competições internacionais, o clube atravessa uma temporada desastrosa e encerra 2025 como lanterna da Serie A, com apenas uma vitória em 17 jogos.

Ligue 1

O futebol francês carrega um histórico recente de domínio absoluto do PSG. Após uma temporada histórica, coroada com o título inédito da Champions League, a expectativa era de mais um ano de supremacia doméstica. No entanto, 2025/26 tem fugido desse roteiro.

O preço da glória se mostrou alto. O PSG convive com uma série de lesões que comprometeram o rendimento. Dembélé, eleito o melhor jogador do ano, vencedor da Bola de Ouro e do prêmio The Best, não conseguiu manter sequência devido a problemas físicos. O mesmo ocorreu com Doué, Marquinhos, Barcola, Nuno Mendes e João Neves. Com isso, o início de campanha foi irregular, e o clube encerra 2025 na segunda posição da Ligue 1.

Jogadores do PSG comemoram gol marcado sobre o Stade Rennais, pela Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

O Lens desponta como principal surpresa. A equipe engatou sete vitórias consecutivas, assumiu a liderança e se consolidou como destaque do campeonato. Ainda assim, a vantagem sobre o PSG é mínima, de apenas um ponto. Marseille e Lille também vivem bons momentos e completam o grupo de protagonistas da temporada francesa.

Bundesliga

Por fim, a Bundesliga volta a exibir um domínio claro do Bayern de Munique após anos de ameaças à sua hegemonia. Mesmo conquistando títulos recentes, os bávaros vinham enfrentando maior resistência interna, com o Bayer Leverkusen chegando a quebrar a sequência histórica.

Em 2025/26, sob o comando de Vincent Kompany e liderado por Harry Kane, o Bayern se tornou uma das equipes mais fortes da Europa. É o único invicto entre as cinco grandes ligas, com campanha próxima da perfeição: 13 vitórias e dois empates em 15 jogos. Kane é o principal expoente, mas nomes como Luis Díaz e Olise ampliam o poder ofensivo do time.

Harry Kane comemora gol marcado pelo Bayern sobre o Frankfurt, pela Bundesliga (Foto: Daniel Roland/AFP)

Com 41 pontos, o Bayern abriu vantagem confortável. O Borussia Dortmund aparece em segundo, nove pontos atrás, enquanto o Bayer Leverkusen ocupa a terceira posição, após uma recuperação significativa depois de um início turbulento sem Xabi Alonso e com a breve passagem de Erik ten Hag.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.