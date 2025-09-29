menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jornal europeu aponta culpado em Fluminense x Botafogo: ‘Insustentável’

Treinador estrangeiro vive momento turbulento no futebol brasileiro

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/09/2025
08:28
fluminense 2x0 botafogo
imagem cameraGermán Cano, do Fluminense, cabeceia para marcar durante partida contra o Botafogo no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã, no domingo (28), em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Com gols de Germán Cano e Lima, o clássico marcou a estreia de Luis Zubeldía no comando do Tricolor. No entanto, quem ganhou destaque na mídia internacional especializada foi outro treinador: David Ancelotti, que vive um momento turbulento à frente da equipe alvinegra.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal espanhol "As" tem acompanhado de perto o início da carreira de Ancelotti como técnico principal do Botafogo, principalmente pelo prestígio de seu pai, Carlo — atual treinador da Seleção Brasileira e figura histórica no futebol mundial, com passagem marcante pelo comando do Real Madrid.

continua após a publicidade
Jornal &quot;As&quot; sobre Davide Ancelotti após a partida entre Fluminense e Botafogo (Foto: Reprodução/As)
Jornal "As" sobre Davide Ancelotti após a partida entre Fluminense e Botafogo (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Davide piora sua crise (título). O técnico italiano sofreu mais uma derrota para o Botafogo, e a sequência de derrotas é alarmante. O Fluminense foi muito superior e venceu o clássico no Maracanã. (subtítulo).

— A situação de Davide Ancelotti no Botafogo está se tornando insustentável. O time venceu apenas uma das últimas seis partidas e, desta vez, sofreu uma derrota dolorosa no Clássico contra um Fluminense muito superior. A equipe do técnico italiano continua em declínio, com o desempenho da equipe piorando a cada partida.

continua após a publicidade

— O Botafogo mal demonstrou ataque antes do intervalo, e a situação não melhorou muito após o reinício. Aliás, Linck foi o único que brilhou, fazendo uma defesa formidável que impediu o placar de 2 a 0, que provavelmente teria sido a gota d'água. O Fogão teve uma atuação realmente apática, sem planejamento e convicção para superar a desvantagem.

—Ancelotti tem uma tarefa difícil pela frente se John Textor lhe der tempo para reagir. A situação do time é muito crítica e a participação na próxima Libertadores pode ser complicada, o que seria um desastre tanto esportiva quanto financeiramente.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, durante partida contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, durante partida contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias