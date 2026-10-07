Brasileiro marca pelo Frankfurt e destaca adaptação no futebol alemão
Zagueiro brasileiro balançou as redes em amistoso
Otávio marcou novamente pelo Frankfurt. O zagueiro brasileiro balançou as redes na vitória por 4 a 0 sobre o Eintracht Braunschweig, em amistoso disputado na última sexta-feira (2), e chegou a dois gols desde sua chegada ao clube alemão.
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O Frankfurt construiu a goleada ainda no primeiro tempo. Otávio abriu o placar aos 33 minutos, enquanto Ansgar Knauff ampliou aos 68. Paul Wünsch, aos 80, e outro gol de Knauff completaram o 4 a 0.
Recém-chegado ao Frankfurt para a nova temporada, Otávio vem recebendo minutos e aproveitando as chances para ganhar espaço no elenco. Além da função defensiva, o jogador também aparece em situações de bola parada e nas subidas ao ataque.
O segundo gol pelo clube reforça essa participação ofensiva. Otávio segue em processo de adaptação ao futebol alemão e busca aumentar sua participação na equipe ao longo da temporada.
Após marcar novamente, o zagueiro destacou o período de adaptação e a recepção que teve no clube.
— Feliz demais em marcar novamente. Sinto que a adaptação tem ido muito bem, o clube me abraçou e tenho conseguido desempenhar bem sempre que exigido. Espero conseguir seguir evoluindo e ajudando o time — afirmou Otávio.
Próximo jogo do Frankfurt
O Frankfurt volta a campo no sábado (10), às 13h30 (de Brasília), para enfrentar o Leipzig, fora de casa, pela 5ª rodada da Bundesliga. As duas equipes chegam para o confronto próximas na tabela: o Frankfurt ocupa a 10ª colocação, enquanto o Leipzig está em 9º lugar.
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