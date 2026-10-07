Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasileiro marca pelo Frankfurt e destaca adaptação no futebol alemão

Zagueiro brasileiro balançou as redes em amistoso

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 15:44
Favorite o Lance! no Google
Otávio Eintracht Frankfurt
Otávio, zagueiro do Eintracht Frankfurt (Foto: Divulgação)

Otávio marcou novamente pelo Frankfurt. O zagueiro brasileiro balançou as redes na vitória por 4 a 0 sobre o Eintracht Braunschweig, em amistoso disputado na última sexta-feira (2), e chegou a dois gols desde sua chegada ao clube alemão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O Frankfurt construiu a goleada ainda no primeiro tempo. Otávio abriu o placar aos 33 minutos, enquanto Ansgar Knauff ampliou aos 68. Paul Wünsch, aos 80, e outro gol de Knauff completaram o 4 a 0.

Recém-chegado ao Frankfurt para a nova temporada, Otávio vem recebendo minutos e aproveitando as chances para ganhar espaço no elenco. Além da função defensiva, o jogador também aparece em situações de bola parada e nas subidas ao ataque.

continua após a publicidade

O segundo gol pelo clube reforça essa participação ofensiva. Otávio segue em processo de adaptação ao futebol alemão e busca aumentar sua participação na equipe ao longo da temporada.

Após marcar novamente, o zagueiro destacou o período de adaptação e a recepção que teve no clube.

— Feliz demais em marcar novamente. Sinto que a adaptação tem ido muito bem, o clube me abraçou e tenho conseguido desempenhar bem sempre que exigido. Espero conseguir seguir evoluindo e ajudando o time — afirmou Otávio.

continua após a publicidade
Otávio Eintracht Frankfurt
Otávio, zagueiro do Eintracht Frankfurt (Foto: Divulgação)

Próximo jogo do Frankfurt

O Frankfurt volta a campo no sábado (10), às 13h30 (de Brasília), para enfrentar o Leipzig, fora de casa, pela 5ª rodada da Bundesliga. As duas equipes chegam para o confronto próximas na tabela: o Frankfurt ocupa a 10ª colocação, enquanto o Leipzig está em 9º lugar.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cristiano Ronaldo ao lado de Messi em cerimônia da Fifa

Futebol Internacional

Messi publica texto de despedida da Argentina, e Cristiano Ronaldo responde

Há 19 minutos
Jorge Jesus, técnico de Portugal, na partida contra a Dinamarca

Futebol Internacional

Jorge Jesus se pronuncia sobre carta de Cristiano Ronaldo; veja

Há 3 horas
Ex-zagueiro homenageou o argentino pelas redes sociais (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Ídolo do Palmeiras manda recado a Messi após despedida

Há 4 horas
Atacante não se manifestou sobre saída até o momento (Foto: Adelina Cobos/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Futebol Internacional

Mbappé vai deixar o Real Madrid? Entenda o cenário

Há 4 horas
Rodrigão em ação pelo Estrela Vermelha

Futebol Internacional

Ex-Galo, Rodrigão encerra passagem na Europa com dois títulos e gol decisivo e pode retornar ao Brasil

Há 5 horas
Crianças durante treinamento na escola de futebol do Real Madrid

Fora de Campo

Real Madrid inaugura escola de futebol no Brasil com presença de Sávio

Há 6 horas
Mais LANCE!
Jorge Jesus após a vitória de Portugal sobre a Dinamarca pela Nations League

Data Fifa tem Jorge Jesus e Zidane em alta, Klopp patinando e Mancini e Xavi dando alento

Lionel Messi discursando durante despedida da Argentina

Após despedida, Messi abre o jogo sobre final da Copa: 'Desgaste'

Lionel Messi comemorando gol de pênalti

Imprensa internacional se curva ao adeus de Messi pela Argentina

Messi comemora gol na despedida da seleção argentina

Veja o último gol de Lionel Messi com a seleção Argentina

O atacante número 10 da Argentina, Lionel Messi, acena para a torcida durante o amistoso internacional de futebol entre Argentina e Benin, no estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, em 6 de outubro de 2026. (Foto: Juan Mabromata / AFP)

A última dança: Messi emociona o mundo no adeus à Argentina

Lionel Messi comemorando gol de pênalti

Veja gols da Argentina na despedida de Lionel Messi

Benim Messi

Messi é presenteado pelo capitão do Benim antes de despedida

Lionel Messi durante sua despedida da Seleção Argentina

Ronaldinho Gaúcho homenageia Lionel Messi; confira

Piquerez domina a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

Dupla do Palmeiras é titular pelo Uruguai e encara maratona para voltar ao Brasil

Homenagem feita à Lionel Messi, em despedida da Argentina

Veja as homenagens feitas na despedida de Lionel Messi pela Argentina

Lorran, ex-Vasco pelo Dínamo City

Ex-Vasco alcança marca impressionante e se consolida de vez na Albânia

Merino e Harry Kane comemorando seus respectivos gols na Nations League

Merino salva Espanha, e Kane faz história: veja como foi o dia da Nations

Cristiano Ronaldo acenando

Europeus enlouquecem com pronunciamento de Cristiano Ronaldo: 'Não é'