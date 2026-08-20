Brasileiro conta como Iniesta o convenceu a ficar em time nos Emirados Brasileiro será treinado pelo campeão mundial e ídolo do Barcelona, Iniesta

O atacante brasileiro Weberty Silva inicia uma nova temporada no futebol dos Emirados Árabes Unidos em alta. Aos 22 anos, o jogador vai para sua segunda campanha pelo Gulf United depois de viver, em 2025/2026, o melhor momento de sua carreira até aqui. Agora, além da missão de manter o bom desempenho, ele terá a oportunidade de trabalhar com Andrés Iniesta, novo técnico da equipe, que teve um papel crúcial na permanencia de Weberty no time.

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Natural de Itabira, em Minas Gerais, Weberty foi formado nas categorias de base do Nova Venécia, do Espírito Santo, e está nos Emirados Árabes Unidos desde 2023. Na última temporada, ganhou espaço no elenco e terminou como principal goleador do Gulf United.

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Em 30 partidas, o brasileiro marcou 10 gols e distribuiu quatro assistências. Além de ser o artilheiro da equipe, Weberty terminou a temporada como o jogador com mais participações diretas em gols.

A temporada passada representou um momento importante na evolução do atacante. Pela primeira vez, Weberty conseguiu uma sequência consistente no futebol profissional, algo que considera fundamental para ganhar confiança e assumir maior protagonismo.

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— Graças a Deus foi uma temporada muito boa, praticamente a minha primeira com mais sequência de jogos no profissional. Eu já tinha disputado alguns jogos pelo Al Bataeh, mas não tinha conseguido uma sequência. Fui o jogador que mais atuou, então isso é muito importante. Pude ter muitos minutos e, graças a Deus, ajudar o time com gols e assistências. Espero que esta temporada seja ainda melhor. Estou trabalhando muito para chegar bem preparado e ajudar ainda mais o clube — afirmou.

Iniesta pesa na permanência do brasileiro

A nova temporada terá um ingrediente especial para Weberty. O Gulf United será comandado por Andrés Iniesta, campeão mundial com a Espanha em 2010 e um dos maiores ídolos da história do Barcelona.

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A presença do ex-meia teve influência na decisão do brasileiro de permanecer nos Emirados. Weberty recebeu propostas para deixar o clube durante a janela de transferências, mas optou pela continuidade depois de conversar com Iniesta sobre o projeto para a temporada.

— Eu realmente recebi algumas propostas para deixar o clube nesta temporada. Mas o professor Iniesta me chamou para conversar, explicou todo o projeto, que eu seria importante para o clube, e eu entendi prontamente e acertei a minha permanência. Poder trabalhar e ter um cara como o Iniesta no dia a dia é algo que qualquer jogador pensa em ter. Estou tendo essa oportunidade, aproveitando cada momento e cada ensinamento dele e buscando sempre evoluir — declarou.

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A estreia do Gulf United na UAE Division 1 está marcada para a próxima sexta-feira (28), contra o Dibba Al Fujairah. O brasileiro chega para a competição como um dos nomes de destaque do elenco, depois de sua melhor temporada no futebol profissional.

Weberty e Iniesta em treino do Gulf United (Foto: Divulgação)

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