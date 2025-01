Neymar rescinde com Al Hilal e está perto de oficializar retorno ao Santos

O tão aguardado retorno de Neymar ao Santos está prestes a se tornar realidade. O craque brasileiro rescindiu seu contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (27) e é esperado na Baixada Santista ainda nesta semana para finalizar os últimos detalhes do acordo e ser oficialmente apresentado como reforço do Peixe.

O clube saudita anunciou a rescisão em suas redes sociais.

— Al Hilal e Neymar Jr. chegaram a um acordo consensual para encerrar o contrato entre as partes. Muito obrigado e boa sorte, Neymar — escreveu o Al Hilal.

Nos bastidores, a diretoria do Santos já trabalha para oficializar o retorno do ídolo. Embora o clube mantenha silêncio para evitar criar expectativas excessivas, os preparativos para recepcionar Neymar estão em andamento. A apresentação deve ocorrer antes do clássico contra o São Paulo, que será disputado no próximo sábado (1º). Já a reestreia do atacante está planejada para o dia 5 de fevereiro, data de seu aniversário, em partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista.

Neymar, que está recuperado de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho esquerdo, não fazia mais parte dos planos do técnico Jorge Jesus no Al Hilal. O treinador decidiu priorizar outras vagas para jogadores estrangeiros, o que acelerou as negociações para a saída do craque.

Além de Neymar, que chega como a principal contratação da temporada, o Santos já anunciou outros sete reforços para 2025. Entre eles estão Gabriel Veron e Zé Rafael, além dos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy, o meia Thaciano e os atacantes Tiquinho Soares e Barreal.

