O Barcelona divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Valencia neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A estrela do time, Lamine Yamal ficou, de fora da convocação; De Jong, Gavi, Baldé e Gavi também são ausências.

Em entrevista coletiva no último sábado (13), Hansi Flick, técnico do Barcelona justificou a ausência de Lamine Yamal na partida contra o Valência. Segundo o treinador, o jovem atacante não apresenta condições de jogo devido ao desgaste na Data Fifa

Lamine Yamal e Mikel Merino comemoram gol da Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias da Copa (Foto: Ozan Kose / AFP)

— Ele já foi (para a seleção) com dores, deram a ele analgésicos e o fizeram jogar. Isso não é cuidar dos jogadores. Deveriam cuidar dos jovens, estou muito triste com isso. — reclamou o treinador alemão.

— Teve problemas, jogando 79 e 73 minutos. Não treinou devido a problemas entre os jogos. Isso não é preocupação para os jogadores. A seleção espanhola tem os melhores do mundo, mas deveríamos nos preocupar com os jogadores. Os jovens também. Isso me preocupa. — completou o treinador do Barcelona

Flick também pôs dúvida a participação de Lamine Yamal e Frankie De Jong para a partida de estreia na Champions League fora de casa, contra o Newcastle, na quinta-feira (18), às 16h (de Brasília).

— Eles sentem desconforto na região pubiana. Não é nas costas, é na região pubiana. Eles fizeram exames e não estarão disponíveis contra o Valencia e são dúvida contra o Newcastle. — disse Hansi Flick

➡️Lamine Yamal: ‘Flick diz para me divertir e não perder minha essência’

Lamine Yamal no Barcelona

Em abril de 2023, Lamine Yamal fez sua estreia pelo time principal do Barcelona. Em outubro do mesmo ano, após completar 16 anos, o atacante assinou contrato de três temporadas com cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros com o clube catalão.

Aos 18 anos, Yamal foi um dos destaques da conquista de La Liga e da Copa do Rei pelo Barcelona. Na última temporada, o ponta direita disputou 55 partidas, marcou 18 gols, 25 assistências.

