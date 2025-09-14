Com um início de temporada avassalador pelo Real Madrid, Kylian Mbappé já tem seus objetivos traçados. Ciente de que a disputa pela Bola de Ouro de 2025 está fora de seu alcance, o craque francês admitiu que "não pode ganhar este ano", mas já deixou claro que projeta a a conquista em 2026 como sua grande meta individual.

'Está na cabeça de todos': a projeção de Mbappé Bola de Ouro

Em entrevista recente, Mbappé não escondeu que o prêmio de melhor do mundo é uma ambição, mas sabe que o caminho passa pelo sucesso coletivo.

— A Bola de Ouro está na cabeça de todo o mundo. Passa por fazer uma boa temporada coletiva. Se eu conseguir troféus e fizer uma boa temporada, quero ganhá-lo também. Agora farei todo o possível para ajudar a equipe a ganhar troféus — afirmou o craque.

Mbappé comemora seu gol no jogo do Real Madrid contra o Osasuna (Foto: Javier Soriano/AFP)

A candidatura de Mbappé para 2026 já começou a ser construída em campo. Neste início de temporada 2025/26, o atacante tem números impressionantes: somando os jogos pelo Real Madrid e pela seleção francesa, ele já acumula seis gols e duas assistências. Suas estatísticas de dribles e criação de jogadas praticamente dobraram em relação à temporada passada, mostrando um jogador ainda mais dominante.

Parte desse desempenho espetacular vem de uma preparação física especial. Segundo a imprensa espanhola, Mbappé iniciou a nova temporada três quilos mais magro e com um trabalho de potência focado nos membros inferiores. O resultado é uma versão do jogador que lembra fisicamente o jovem que conquistou a Copa do Mundo de 2018 com a França.

