Mbappé ‘descarta’ Bola de Ouro em 2025, mas projeta 2026: ‘Está na cabeça de todos’
Atacante passa por um bom início de temporada no Real Madrid
Com um início de temporada avassalador pelo Real Madrid, Kylian Mbappé já tem seus objetivos traçados. Ciente de que a disputa pela Bola de Ouro de 2025 está fora de seu alcance, o craque francês admitiu que "não pode ganhar este ano", mas já deixou claro que projeta a a conquista em 2026 como sua grande meta individual.
'Está na cabeça de todos': a projeção de Mbappé Bola de Ouro
Em entrevista recente, Mbappé não escondeu que o prêmio de melhor do mundo é uma ambição, mas sabe que o caminho passa pelo sucesso coletivo.
— A Bola de Ouro está na cabeça de todo o mundo. Passa por fazer uma boa temporada coletiva. Se eu conseguir troféus e fizer uma boa temporada, quero ganhá-lo também. Agora farei todo o possível para ajudar a equipe a ganhar troféus — afirmou o craque.
A candidatura de Mbappé para 2026 já começou a ser construída em campo. Neste início de temporada 2025/26, o atacante tem números impressionantes: somando os jogos pelo Real Madrid e pela seleção francesa, ele já acumula seis gols e duas assistências. Suas estatísticas de dribles e criação de jogadas praticamente dobraram em relação à temporada passada, mostrando um jogador ainda mais dominante.
Parte desse desempenho espetacular vem de uma preparação física especial. Segundo a imprensa espanhola, Mbappé iniciou a nova temporada três quilos mais magro e com um trabalho de potência focado nos membros inferiores. O resultado é uma versão do jogador que lembra fisicamente o jovem que conquistou a Copa do Mundo de 2018 com a França.
