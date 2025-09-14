Haaland fala sobre novo momento do City: ‘Não é mais o mesmo time’
Atacante fala sobre novo momento do clube antes do clássico de Manchester
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (14), Haaland e o Manchester City enfrentam o Manchester United no Etihad Stadium, às 12h30 (de Brasília). O atacante falou sobre o novo momento dos Cityzens após mudanças no elenco para a temporada atual. Com a chegada de novo atletas, jogadores históricos do clube foram negociados na última janela de transferências do verão europeu.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Mbappé ‘descarta’ Bola de Ouro em 2025, mas projeta 2026: ‘Está na cabeça de todos’
Futebol Internacional14/09/2025
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (14/09/2025)
Onde Assistir14/09/2025
- Futebol Internacional
Europeus reagem à atuação de gala de Mbappé em vitória do Real Madrid: ‘Vale por três’
Futebol Internacional14/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em entrevista para a "Sky Sports" antes do Derby de Manchester, Haaland detalhou as mudanças no City neste início de temporada. O atacante de 25 anos admitiu que o time 'não é mais o mesmo' após a saída de Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Kyle Walker, Ederson e Manuel Akanji.
Também saíram da comissão técnica de Pep Guardiola três importantes assistentes técnicos: Juanma Lillo, Inigo Dominguez e Carlos Vicens, substituídos pelo ex-assistente técnico de Jurgen Klopp, Pep Lijnders, e pelo ex-zagueiro do City, Kolo Toure.
— Muitas pessoas importantes saíram, então novas pessoas precisam chegar e fazer a diferença, e pessoas que estão aqui há anos, como eu, precisam assumir mais responsabilidades. — afirmou o craque.
— Precisamos nos ajudar uns aos outros. Precisamos entender que o passado é passado e que já não somos mais o mesmo time. Temos que usar isso de forma positiva. Temos outras qualidades agora e precisamos nos adaptar. — continuou Haaland
— Tenho que orientar a equipe, tenho que ajudar os novatos a se integrarem mais rápido possível, porque não é fácil chegar em um novo país e ter um bom desempenho logo de cara. — completou
➡️Característica de reforço do Manchester City ‘assusta’ Guardiola; veja vídeo
Haaland reconhece que o estilo de jogo também precisa evoluir: embora o Manchester City tenha seu estilo próprio de jogo, ele percebe que o futebol mudou, e que times como PSG e Liverpool estão mais fortes. Segundo o atacante, para continuar competitivo, é necessário manter os princípios, mas também ajustar a nova realidade.
— Você viu PSG e Liverpool atropelando os adversários no ano passado, e você tem que se adaptar. É claro que você tem que se manter fiel aos seus princípios, mas tem que se adaptar um pouco com as pessoas com quem joga. — afirmou
Haaland no Manchester City
Haaland chegou nos Cityzens em maio de 2022. O jovem chegou ao clube vindo do Borussia Dortmund pelo valor de 60 milhões de euros. Em 149 partidas pelo City, o atacante soma 127 gols e 21 assistências. Aos 25 anos, Haaland é bicampeão da Premier League e conquistou a Champions League na temporada 2022/23.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias