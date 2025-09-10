Chegou o fim das Eliminatórias Sul-Americanas. Com o revés para a Bolívia, o país encerrou a fase classificatória na quinta colocação — o pior desempenho de sua história. A posição, inclusive, daria vaga à repescagem até a última edição do torneio qualificatório. No entanto, com a adoção do formato inédito de 48 participantes para a próxima Copa do Mundo, o Brasil está garantido em 2026. A seguir, o Lance! detalha como funcionará o novo sistema de disputa entre seleções de diferentes confederações para o Mundial do ano que vem.

Na Copa do Mundo de 2022, a repescagem foi realizada em partida única no Catar, país-sede da competição. Nas edições anteriores, a vaga era definida por confrontos de ida e volta entre uma seleção da América do Sul e um representante da Oceania. A partir deste novo ciclo, no entanto, a Fifa definiu que a vaga será disputada em formato de playoff entre seis países.

Dessa forma, a equipe que terminou em sétimo lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas enfrentará um representante da Ásia, um da África, um da Oceania e dois da América do Norte. A Concacaf, aliás, obteve uma vaga extra por sediar a próxima Copa do Mundo, em conjunto com Estados Unidos, Canadá e México. Não haverá representante europeu nessa fase, já que a Uefa adotará um sistema classificatório próprio.

Em março de 2026, as seis seleções serão divididas em dois grupos. As duas mais bem colocadas no ranking da Fifa serão cabeças de chave e aguardarão os vencedores dos confrontos iniciais. As duas equipes que avançarem ao final do playoff garantirão vaga no Mundial. A disputa ocorrerá nos países-sede do torneio, funcionando também como evento-teste para a organização do evento-mãe.

Quem já está na respecagem da Copa do Mundo? 👀

Até o momento, duas seleções estão confirmadas na repescagem: a Bolívia, que garantiu a vaga após vencer o Brasil na última rodada e contar com a derrota da Venezuela por 6 a 3 diante da Colômbia, e a Nova Caledônia, representante da Oceania. O representante africano, ainda indefinido, surge como um dos favoritos à classificação. Na Ásia, Emirados Árabes Unidos e Iraque despontam como os candidatos mais prováveis. Pela Concacaf, as vagas seguem indefinidas, mas países como Honduras, Curaçao e Suriname estão entre os possíveis postulantes.

