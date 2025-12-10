André Henning perde a paciência com Xabi Alonso em Real Madrid x City

O narrador André Henning, da TNT Sports, perdeu a paciência com o treinador Xabi Alonso, do Real Madrid. O caso aconteceu durante a derrota do clube espanhol para o Manchester City, nesta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela 6ª rodada da UEFA Champions League.

Para a ocasião, o clube espanhol não pode contar com a presença do atacante Mbappé, que se recupera de lesão na temporada. Sem a principal peça do ataque, o técnico Xabi Alonso optou por começar a partida com Gonzalo García, como o homem referência no setor ofensivo.

Com a ação, o brasileiro Endrick ficou no banco de reservas e só entrou aos 79 minutos. Mesmo com pouco tempo para mostrar serviço, o atacante foi bastante participativo, tendo na partida duas finalizações, sendo uma cabeçada que acertou o travessão do gol de Donnarumma.

Durante a transmissão da partida, pela HBO Max, André Henning se revoltou com os poucos minutos do brasileiro em campo. Diante do cenário, ele disparou contra o Xabi Alonso e teve apoio do comentarista Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR.

— Não é querer puxar sardinha ou fazer uma "brazucada", não vou falar que ele merece ser titular absoluto do time, porque não é nada disso. Contudo, o Endrick merecia ter mais minutos em campo. Po***. Ou será que estou exagerando? — disse André Henning.

— Concordo com você. Acredito que o Endrick esteja mais pronto que o Gonzalo García. Tomara, que depois de hoje, o Xabi Alonso mude e dê mais minutos em campo para ele — completou VSR.

Como foi Real Madrid x Manchester City?

Texto por: João Pedro Rodrigues

Logo no primeiro minuto, Vini Jr recebeu na entrada da área e foi derrubado por Matheus Nunes. No primeiro momento, árbitro marcou pênalti, mas após revisão do VAR, o brasileiro sofreu a falta fora da área, e penalidade foi revertida em falta. Na cobrança de Valverde, a bola acertou a barreira e foi à linha de fundo.

Cinco minutos depois, em contra-ataque rápido, Rodrygo cruzou rasteiro para Vini Jr do outro lado da área. Porém, na hora da finalização, a cavadinha do brasileiro fez a curva para o lado errado e a bola foi para fora. Mesmo com menos posse de bola, quem tinha as melhores chances era o Real Madrid e quase abriu o placar com Rüdiger, mas a cabeçada passou perto do gol.

Perto da marca dos trinta minutos, o Real Madrid partiu em mais um contra-ataque após Álvaro Carreras desarmar Bernardo Silva. No meio-campo, Bellingham lançou para Rodrygo, que invadiu a área e chutou cruzado para abrir o placar. Este foi o primeiro gol do atacante brasileiro desde março, 32 jogos sem marcar.

Porém, logo na sequência, em cobrança de escanteio, Joško Gvardiol cabeceou ao gol e Courtois defendeu, mas dando rebote para frente. Com a bola na pequena área, Nico O'Reilly finalizou e empatou o duelo em 1 a 1.

Perto do fim da primeira etapa, Rüdiger derrubou Haaland na área e o árbitro marcou pênalti após revisão do VAR. Na cobrança, o atacante norueguês deslocou o goleiro belga e virou o placar no Bernabéu. Os Cityzens quase marcaram o terceiro após contra-ataque, mas Courtois fez duas defesas em sequência e salvou o Real Madrid.

No retorno do intervalo, os Merengues ficaram perto do empate, em jogada de transição rápida, com Jude Bellingham, mas a cavadinha passou por cima do gol. No contra-ataque, Rayan Cherki recebeu na área e finalizou com desvio de Carreras, mas Courtois, no reflexo, conseguiu fazer a defesa. Os ingleses tiveram outra chance, dessa vez com Jérémy Doku, mas o goleiro belga evitou o gol.

Nos minutos finais, o Real Madrid partiu para cima do Manchester City e teve a entrada de Endrick perto dos 35 minutos. Na primeira chance do brasileiro, de cabeça, a bola acertou o travessão. Mesmo com a pressão Merengue no final, a equipe de Pep Guardiola segurou a vantagem e levou a vitória por 2 a 1, fora de casa.