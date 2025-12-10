Xabi Alonso despista rumores de demissão do Real Madrid após derrota: 'Estou focado'
Treinador elogiou Rodrygo após gol no primeiro tempo da partida conta o Manchester City
O Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Em entrevista pós-jogo, o treinador merengue Xabi Alonso analisou a partida e o momento difícil que vive à frente do comando técnico da equipe.
Na partida, o Real Madrid saiu na frente com Rodrygo, em chute cruzado após receber passe de Bellingham. Este foi o primeiro gol do brasileiro após nove meses de longo jejum e, na comemoração, abraçou Xabi Alonso. Sobre a marca negativa quebrada, o comandante elogiou o jogador e agradeceu o reconhecimento durante a celebração.
— O abraço do Rodrygo me deixa muito feliz por ele, ele tem sido um grande jogador, um jogador que muda o jogo, um gol importante, uma das melhores notícias de hoje, a conexão dele com os torcedores e com o time, e juntos vamos dar a volta por cima — afirmou Alonso.
Ainda sobre o início de jogo, Xabi elogiou a postura nos minutos iniciais. Porém, devido aos desfalques e a virada relâmpago, os jogadores sentiram o golpe, além da imprecisão e das chances desperdiçadas, principalmente na segunda etapa.
— Acho que não temos nada a criticar, começamos muito bem, mas há momentos em que qualquer golpe dói mais, em 10 minutos eles estavam na frente, não controlamos bem o jogo, e depois controlamos até o final, faltou-nos precisão, não tenho nada a criticar de ninguém. Quando você está numa situação delicada, com tantos jogadores fora, você se sente menos seguro, e foi por isso que eles viraram o jogo muito rápido. Eles são um adversário difícil; sofremos poucos gols, mas foi o suficiente. Quando as coisas não estão indo bem, você ainda tem chances e nós não as aproveitamos — analisou o treinador.
Demissão?
No início da semana, o jornal espanhol "Marca" noticiou que Xabi Alonso seria demitido do Real Madrid em caso de derrota para o Manchester City. Em sequência negativa de resultados, com a segunda derrota seguida, na vice-liderança de La Liga e apenas em sétimo na Champions League, o treinador vive momento delicado no cargo que assumiu em junho. Perguntado sobre o futuro, o treinador espanhol despistou qualquer tipo de possibilidade de demissão.
— Meu futuro? Isso não tem a ver comigo; estou focado na próxima partida do Real Madrid, que é o que importa — respondeu o comandante.
O que vem por aí?
O Real Madrid volta aos gramados no domingo (14), pela 16ª rodada de La Liga, às 17h (de Brasília), contra o Alavés. Os Merengues buscam a vitória para que o Barcelona não abra mais na liderança da competição, que, nesta quarta-feira (10), é de quatro pontos.
