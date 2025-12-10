O Arsenal vem fazendo uma primeira fase da Champions League perfeita, e segue com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira (10), fora de casa, a equipe inglesa venceu o Club Brugge por 3 a 0 e chegou ao sexto triunfo em seis jogos. Entre os destaques da campanha perfeita está Gabriel Martinelli, que voltou a marcar e reafirmou o grande momento que vive no torneio europeu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O brasileiro balançou as redes em todas as partidas que disputou: Athletic Bilbao, Olympiacos, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Brugge. Só ficou de fora do duelo contra o Slavia Praga por lesão. Assim, soma cinco gols em cinco jogos e lidera a artilharia da equipe na Champions. No ranking geral, aparece atrás apenas de Mbappé (9), Haaland (6) e Osimhen (6).

continua após a publicidade

Arsenal vence fora de casa e Martinelli mantém sequência

O placar começou a ser construído aos 25 minutos, quando Madueke abriu o marcador. O atacante inglês também fez o segundo gol logo no início da etapa final, ampliando a vantagem dos Gunners. Pouco depois, veio o momento de Martinelli. O brasileiro arrancou pelo lado esquerdo, cortou para dentro, livrou-se de dois marcadores e finalizou de fora da área, acertando o ângulo oposto do goleiro belga.

– É um lance característico que tenho. Gosto de pegar essa bola aberto pela esquerda, partir para cima da marcação e arriscar o chute. Fui feliz mais uma vez. É mais uma vitória importante que conquistamos na Champions, ainda seguimos invictos e na busca por um objetivo maior. Nossa fase é muito boa, mas precisamos manter o foco, porque ainda não ganhamos nada – disse o atacante após a partida.

continua após a publicidade

Martinelli comemorando o triunfo do Arsenal na Champions League (Foto: Reprodução/Arsenal)

O desempenho mantém o Arsenal no topo da Champions como a única equipe invicta da fase de liga. O bom momento também se reflete na Premier League: os Gunners lideram o campeonato inglês com dois pontos de vantagem sobre o Manchester City. No sábado (13), o time volta a campo no Emirates Stadium para enfrentar o Wolves, lanterna da competição, em busca de manter o ritmo forte da temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial