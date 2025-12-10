Treinador do PSG revela torcida a rival do Flamengo: 'Prefiro o Pyramids'
Rubro-Negro Carioca encara a equipe africana na semifinal do Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
Com dois gols de Arrascaeta, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), na Copa Intercontinental. Com o triunfo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, a equipe brasileira garantiu a vaga para a semifinal, na qual encara o Pyramids, do Egito. Em caso de vitória sobre a equipe africana, o Rubro-Negro Carioca enfrentará o PSG na decisão.
Relacionadas
- Flamengo
Matheus Cunha volta ao Brasil e desfalca o Flamengo na Copa Intercontinental
Flamengo10/12/2025
- Flamengo
Filipe Luís, do Flamengo, critica bola do Mundial e planeja atividades para adaptação
Flamengo10/12/2025
- Futebol Internacional
Pyramids conta com Ziko do Egito e artilheiro do Mundial para encarar o Flamengo
Futebol Internacional10/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Também nesta quarta-feira (10), os parisienses entraram em campo, mas pela Champions League, contra o Athletic Bilbao, fora de casa. Após empate sem gols, em entrevista à TNT Sports, Luis Enrique foi perguntado sobre a semifinal do Intercontinental e quem ele preferiria enfrentar na final. De forma sincera, o treinador espanhol revelou a torcida ao time africano.
— Eu prefiro o Pyramids, que não conheço, é claro que eles também podem nos vencer. Mas minha preferência não é o Flamengo, isso está claro — iniciou o treinador do PSG.
Na sequência, Luis Enrique revelou que assistiu a final da Libertadores, na qual o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, porém, que não analisou tanto a decisão que ocorreu em Lima. Além disso, admitiu que conhece o Rubro-Negro devido ao Mundial de Clubes, realizado em junho, nos Estados Unidos.
— Sim, vimos. Não analisamos profundamente, mas conhecemos o time. Vimos a equipe no Mundial de Clubes. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, com experiência, com um grande treinador. Prefiro o Pyramids — completou.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Retrospecto contra brasileiros
Em caso de vitória Rubro-Negra na semifinal, o PSG irá enfrentar mais uma equipe brasileira em 2025, sendo mais um atual campeão da América. No dia 19 de junho, os parisienses enfrentaram o Botafogo, pela fase de grupos do Mundial de Clubes. Em um dos jogos mais marcantes da competição, o Alvinegro venceu os campeões da Champions League por 1 a 0, com gol de Igor Jesus.
Como foi o jogo entre Cruz Azul e Flamengo
O Flamengo abriu o placar cedo, após erro de Piovi, que entregou a bola nos pés de Arrascaeta. O uruguaio driblou o goleiro Gudiño e marcou. O Cruz Azul respondeu com agressividade e manteve marcação alta, equilibrando a partida. Após um gol anulado de Fernández, Sánchez acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual no fim do primeiro tempo, aproveitando falha coletiva da defesa rubro-negra.
Na etapa final, Filipe Luís colocou Gonzalo Plata no jogo, e o Flamengo voltou mais organizado e dominante. Plata e Bruno Henrique criaram boas oportunidades, e o time passou a empurrar o Cruz Azul para o campo de defesa. A virada saiu após jogada de Cebolinha e insistência de Arrascaeta, que marcou seu segundo gol na partida – confirmado pelo relógio do árbitro após a bola ultrapassar a linha.
O Flamengo ainda teve chances de ampliar, com Luiz Araújo parando no goleiro e outras investidas que ficaram no quase. Mesmo assim, administrou a vantagem e garantiu a vitória por 2 a 1.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias