Eliminatórias: Venezuela vacila, Argentina perde e Equador é 2º

A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 definiu o cenário final da competição, marcada pela primeira edição em que seis seleções garantiram classificação direta ao Mundial. Além da derrota do Brasil por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, o destaque ficou por conta da definição das últimas vagas e da confirmação do Equador como segundo colocado, graças à vitória sobre a líder Argentina.

A atual campeã mundial terminou na primeira colocação, com 38 pontos, nove a mais do que o Equador, vice-líder com 29. Curiosamente, as duas seleções se enfrentaram no fechamento das Eliminatórias, e o time equatoriano venceu por 1 a 0, com gol de Enner Valencia, atacante do Internacional, que garantiu festa em Quito e consolidou a excelente campanha da equipe do argentino Néstor Lorenzo.

No duelo em Santiago, Chile e Uruguai não saíram do zero. O resultado teve peso maior para os donos da casa, que chegaram ao fim da competição sem chances de disputar o Mundial. Já os uruguaios, classificados com tranquilidade, apenas cumpriram tabela.

Quem também confirmou vaga foi o Paraguai. A equipe guarani entrou em campo pressionada, mas venceu o Peru por 1 a 0, gol de Galarza, ex-jogador do Vasco, assegurando o sexto lugar na tabela e a última vaga direta da região para a Copa.

O grande espetáculo da noite aconteceu em Maturín, na Venezuela. A Colômbia fez sua parte e superou os donos da casa por 6 a 3, em uma partida eletrizante. O atacante Luis Suárez — homônimo do astro uruguaio — foi o nome do jogo ao marcar quatro vezes. Mina e Córdoba completaram a goleada colombiana. Do outro lado, Segóvia, Martínez e Róndon descontaram para a “vinotinto”, que ainda sonhava com a classificação, mas acabou ficando de fora.

Com os resultados, Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia, Brasil e Paraguai confirmaram presença na Copa do Mundo de 2026. O continente, agora, volta as atenções para a repescagem, onde ainda haverá chance de mais uma seleção sul-americana buscar vaga.

Galarza, ex-Vasco, comemora gol do Paraguai. Na rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas, Venezuela vacila, Argentina perde e Equador fica em 2º (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

