A Seleção Brasileira foi dominada pela Bolívia e sofreu, na noite de terça-feira (9), a primeira derrota sob o comando de Carlo Ancelotti. Com o revés, o país encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 na quinta colocação — o pior desempenho de sua história nessa fase classificatória. A campanha irregular atravessou o Oceano Atlântico e chegou à imprensa europeia.

Privilegiado? 🟢🟡

O portal espanhol "As", em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino, publicou um texto sobre o desempenho aquém das expectativas da Pentacampeã. A reportagem lembra que a próxima edição da Copa do Mundo contará, pela primeira vez, com 48 seleções — um aumento de 16 vagas em relação aos torneios anteriores. A ampliação do número de participantes, que visava beneficiar seleções de menor expressão em todos os continentes, acabou favorecendo o próprio Brasil, que se classificou diretamente mesmo com a quinta colocação. Até a edição anterior, essa posição exigia a disputa de uma repescagem intercontinental.

— Se há uma grande seleção do planeta que se beneficiou da expansão da Copa do Mundo para 48 seleções, é o Brasil. O pentacampeão mundial completou a pior fase classificatória de sua história e, em torneios anteriores, teria sido forçado a ir para o playoff após terminar em quinto lugar nas

Eliminatórias — escreveu o "As".

Além disso, a publicação examinou os números da campanha brasileira. Em 18 partidas, o desempenho foi considerado preocupante para uma seleção historicamente dominante nas Eliminatórias. Para efeito de comparação, no ciclo para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil somou 45 pontos — 17 a mais que nesta edição. Desde 2002, quando o atual formato foi adotado, o pior resultado brasileiro havia sido em sua primeira participação, com 30 pontos, mas ainda assim garantindo a terceira colocação. Nas quatro edições seguintes, a Seleção terminou na liderança.

Fundo do poço 👎

Por fim, o jornal destacou a derrota mais emblemática dessa campanha: o humilhante 4 a 1 sofrido diante da líder Argentina, no estádio Monumental de Núñez, pela 14ª rodada. O resultado configurou a maior derrota brasileira na história das Eliminatórias e agravou ainda mais o cenário de crise vivenciado pela equipe nacional.

— O Brasil chegou ao fundo do poço ao ser goleado pela Argentina por 4 a 1, naquela que foi a sua maior derrota na história das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os comandados de Scaloni também causaram estragos no Maracanã. Eles venceram, e a seleção canarinha perdeu pela primeira vez na história em casa — finalizou.

Jornal "As" sobre o desempenho da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas (Foto: Reprodução/As)

Tradução: O pior Brasil da história (título). Os pentacampeões mundiais nunca tiveram uma campanha tão ruim nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ancelotti tem trabalho pela frente (subtítulo).

Veja os números do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 🔢

⚔️ 18 jogos

🚥 8V - 4E - 6D

📊 51.9% aproveitamento

⚽️ 24 gols

🚫 17 gols sofridos

🥅 37 grandes chances (!)

🔓 16 grande chance cedidas (!)

👟 9.0 finalizações p/ marcar gol (!)

⚠️ 9.5 finalizações p/ sofrer gol

⏳ 62.1% posse de bola

