Jornal espanhol deprecia situação de brasileiro no Real Madrid: ‘Nunca visto’

Atacante está de volta às atividades da equipe

Endrick é abraçado por Bellingham na comemoração de seu gol pelo Real Madrid
imagem cameraJogadores do Real Madrid em comemoração de gol na temporada passada (Foto: Ocar Del Pozo/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 10/09/2025
16:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após um longo período afastado por conta de uma lesão grave no tendão da coxa, sofrida na reta final da última temporada, Endrick voltou aos treinos do Real Madrid nesta semana. A recuperação do atacante, elogiada pela imprensa, culmina com o início de sua jornada com uma das maiores distinções do futebol mundial: a camisa 9 dos Galácticos — número historicamente utilizado por lendas do clube.

No entanto, o jornal espanhol "Marca" classificou a situação do brasileiro como algo distinto na trajetória da equipe. Endrick, de 19 anos, ainda não é um nome consolidado no elenco merengue. A concorrência na posição é intensa: Kylian Mbappé, estrela e artilheiro da equipe na temporada passada, é titular absoluto; além dele, Gonzalo García, revelado pela base do clube, ganhou o apoio da torcida após o Mundial de Clubes.

Com Mbappé assumindo a camisa 10, a 9 foi atribuída a Endrick — movimento simbólico, mas que não garante protagonismo imediato. O "Marca", nesse sentido, relembrou a primeira temporada do Cria da Academia, marcada por desconfiança por parte do técnico Carlo Ancelotti. Endrick teve poucas oportunidades, com exceção da Copa do Rei, competição na qual foi um dos destaques da equipe.

Endrick cumprimenta Ancelotti ao ser substituído em Real Madrid x Mallorca, pela La Liga
Carlo Ancelotti (à esquerda) e Endrick (à direita) em jogo do Real Madrid na temporada passada (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Agora, sob olhares de Xabi Alonso, o cenário segue indefinido. Mesmo com o histórico de poucas chances, Endrick recusou propostas de empréstimo a outros clubes europeus, apostando em uma nova fase com o novo comando. Espera-se que o atleta seja relacionado para o confronto contra a Real Sociedad, no dia 14 de setembro. Caso ainda seja precoce, o compromisso com o Espanyol, sete dias depois, deve ser o limite.

Confira a análise do "Marca" sobre Endrick no Real Madrid 📰

(Foto: Reprodução: Marca)

Tradução: Endrick, um número 9 nunca visto no Real Madrid (título). O brasileiro veste a camisa de titular indiscutível do Madrid, mas ao retornar encontra ainda mais complicações para jogar (subtítulo).

— Em 18 de maio, sofreu uma lesão contra o Sevilla e foi afastado da temporada. Já na reta final de sua recuperação, sofreu uma recaída durante um treino nos Estados Unidos durante o Mundial de Clubes. Durante todo esse tempo, viu Gonzal (García) garantir uma vaga, o Madrid contratar (Franco) Mastantuono e, para piorar, ninguém da equipe principal saiu. Em suma, ainda mais obstáculos do que em sua primeira temporada.

— Endrick não é um típico número 9 do Madrid. Um número que foi usado por intocáveis, como Benzema, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Nazário.

— É uma situação complicada para o jovem de 19 anos, que chegou a Madri na temporada passada para realizar seu sonho. Agora, embora ninguém seja culpado por sua lesão, também está claro que isso o penaliza na hora de brigar por uma vaga com Xabi Alonso.

