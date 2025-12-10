Rodrygo desabafa após encerrar jejum no Real Madrid: 'Precisava'

Jogando em casa, o Real Madrid foi derrotado pelo Manchester City por 2 a 1 nesta quarta-feira (10). Entretanto, apesar do revés, Rodrygo fez uma grande noite: foi titular e marcou o gol merengue, encerrando um jejum de 32 jogos sem balançar as redes. O brasileiro desabafou após o jogo, reconheceu que a fase não era das melhores e garantiu que o grupo está unido com Xabi Alonso.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a ausência de Mbappé, Rodrygo ganhou espaço entre os titulares e correspondeu. Foi uma das poucas boas notícias do Real Madrid na 6ª rodada da Champions e, apesar de tirar um peso das costas ao voltar a marcar, admitiu que o gol perdeu importância diante da derrota.

continua após a publicidade

– Não foi suficiente, saímos muito frustrados. Estes jogos são definidos em detalhes; Por isso nos frustra, porque treinamos isso e acontece, mas, bom, temos que seguir. Eu precisava marcar, não estava no meu melhor momento, mas isso acontece no futebol, tenho que seguir focado, treinando. As coisas não estavam me saindo bem, vamos ver se com este gol volto a um nível melhor – disse o atacante.

Pela Champions League, o Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

– É um momento complicado para jogadores e para todos, e eu queria mostrar que estamos com o nosso treinador. Tentam criar muitas coisas de fora, e eu queria dizer que precisamos de unidade para seguir em frente e conseguir coisas – completou Rodrygo.

continua após a publicidade

As falas do brasileiro surgem em meio ao momento turbulento vivido pelo Real Madrid. Rumores de descontentamento no vestiário tomam conta da imprensa, e o duelo contra o Manchester City era tratado como um ultimato para Xabi Alonso. O próprio Rodrygo era uma das "vítimas" da fase instável: perdeu espaço no time titular e passou mais tempo no banco do que em campo. Ainda assim, enfatizou confiança plena no trabalho do treinador.

Como foi o jogo entre Real Madrid e Manchester City?

O principal jogo do dia reuniu Real Madrid e Manchester City, rivais recorrentes na Champions. Em crise e sem Mbappé, o time espanhol entrou pressionado, mas começou melhor. Intenso e dominante nos primeiros minutos, os espanhóis abriram o placar aos 28: Rodrygo, titular e participativo, marcou seu primeiro gol após 32 partidas de jejum. A vantagem, porém, durou pouco. Em falha coletiva do sistema defensivo, Nico O'Reilly empatou. Pouco depois, Haaland converteu pênalti e virou para o City.

Na segunda etapa, o Real Madrid tentou reagir, e Endrick entrou para fazer seu segundo jogo na temporada. O atacante teve pouco tempo, mas criou a melhor chance do time, acertando o travessão e sendo mais perigoso que Gonzalo García, titular da posição. O City segurou a pressão e venceu por 2 a 1.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial