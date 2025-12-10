Pyramids conta com Ziko do Egito e artilheiro do Mundial para encarar o Flamengo

Adversário do Flamengo na semifinal do Mundial, o Pyramids conta com o Ziko do Egito para encarar a equipe de Filipe Luís. O nome é semelhante ao de Zico, maior ídolo do Rubro-Negro e responsável pela conquista do único torneio intercontinental do clube, em 1981.

Na atual edição do Mundial, Mostafa Ziko marcou um dos gols da vitória do Pyramids por 3 a 0 sobre o Auckland City, na 1ª fase do Intercontinental de Clubes. Além do camisa 30, a equipe egípcia conta com Fiston Mayele, que é o artilheiro da competição com três gols marcados sobre o Al-Ahli.

Embora não seja titular absoluto, Ziko é um dos jogadores que mais contribuem com a equipe, tendo sete gols e duas assistências em 19 partidas disputadas. No penúltimo jogo antes do embarque para o Mundial, o meia-atacante balançou as redes duas vezes no empate em 2 a 2 com o Petrojet, pelo Campeonato Egípcio.

Por outro lado, Fiston Mayele soma nove gols em 21 partidas disputadas na temporada, além de ter sido uma das peças da República Democrática do Congo a colocar a seleção africana na Repescagem Internacional. O centroavante junto de Ziko somam 38% dos gols marcados pelo Pyramids em 2025/2026 e são duas das maiores esperanças no Mundial contra o Flamengo.

Na terça-feira (9), o Pyramids entrou em campo com uma equipe alternativa em jogo válido pela Copa da Liga do Egito e sofreu uma derrota por 6 a 1. No entanto, os principais nomes não foram relacionados por conta da viagem para o Catar, onde os egípcios retornam após três meses com o objetivo de manter a invencibilidade no torneio e encarar o PSG na decisão.

Pyramids tem 100% de aproveitamento no Mundial

No Interncontinental, Ziko e Mayele somam quatro dos seis gols marcados pelo Pyramids na atual edição do torneio. A equipe egípcia tem 100% de aproveitamento na competição e encara o Flamengo no sábado (13), às 14h (de Brasília), após uma semana de descanso e treinos para os principais nomes do elenco.

