No apagar das luzes, o Barcelona venceu o Girona por 2 a 1 neste sábado (18), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, em partida válida pela nona rodada de La Liga. Em um jogo repleto de emoções, golaço e até expulsão, um gesto após o apito inicial chamou a atenção: jogadores das duas equipes participaram de um protesto contra a realização da partida da liga nacional que será realizada em Miami, nos Estados Unidos — manifestação que vem marcando todos os jogos desta rodada da competição.

O curioso é que justamente uma partida do Barcelona será realizada fora do território espanhol: o duelo contra o Villarreal, válido pela 17ª rodada de La Liga, está marcado para dezembro de 2025. A expectativa era de que os catalães não aderissem ao protesto, mas, assim como os atletas do Girona, eles também permaneceram parados nos 15 segundos iniciais de jogo.

A mesma manifestação silenciosa já ocorreu em outras partidas desta nona rodada, além do confronto entre Villarreal e Real Betis, que está em andamento. Os Submarino Amarelos, envolvidos diretamente no caso por ser o responsável por ceder o mando de campo para a realização do evento no exterior, também aderiu ao protesto.

Junior Firpo, do Real Betis, enfrenta Santi Comesaña, do Villarreal, no Estádio La Cerámica (Foto: Jose Jordan/AFP)

Entenda o caso ⚖️

A ação foi organizada pela Associação Espanhola de Jogadores de Futebol (AFE), que se posiciona contra a realização do confronto em solo norte-americano, marcado para 20 de dezembro de 2025. A entidade sindical representa os jogadores no país e afirma que os atletas não foram consultados sobre a realização da partida fora da Espanha.

Em resposta ao que classificou como "falta de transparência e diálogo por parte de La Liga", a associação articulou uma manifestação com a participação dos capitães na maioria dos jogos da nona rodada. A medida não será adotada nas partidas de Barcelona e Villarreal, devido ao envolvimento direto desses clubes na controvérsia. Para evitar interpretações equivocadas que possam associar o ato a um protesto direcionado, a AFE recomenda que não haja manifestação nesses confrontos e solicita o adiamento da venda de ingressos para o jogo nos Estados Unidos até que a situação seja resolvida.

A crise se agravou na última terça-feira (18), após a ausência de um acordo para a realização de uma reunião entre os presidentes da La Liga, Barcelona e Villarreal. Os capitães das equipes haviam convocado os dirigentes da liga para um encontro na sede da AFE, mas estes não compareceram. A proposta de novas datas foi rejeitada pelos clubes, que alegam dificuldades de conciliar treinos e compromissos oficiais.

