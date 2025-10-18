Europeus reagem a momento de Vini Jr no Real Madrid: ‘Tem que sair’

No Real Madrid desde 2018, Vini Jr já vivenciou diferentes fases no clube merengue. Passou pelo período de adaptação, consolidou-se no topo do futebol mundial como um dos principais jogadores da atualidade e, nesta temporada em especial, busca reafirmar seu espaço como titular sob o comando do novo técnico, Xabi Alonso. Para fomentar o debate sobre sua posição na equipe, o jornal "As", na sexta-feira (17), promoveu uma debate aberto em seu site, convidando os leitores a opinar sobre a permanência do atacante na formação inicial dos Merengues.

Vinícius vive uma situação inédita no Real Madrid desde o início de sua trajetória no clube. Sob o comando de Carlo Ancelotti, técnico com quem alcançou seu auge até aqui, ele era presença indiscutível na ponta esquerda do ataque, superando a concorrência de outros nomes de peso do elenco. Rodrygo, por sua vez, não desfrutava do mesmo status e atuava em diferentes funções ofensivas, principalmente pelo lado direito — posição que não é sua preferida. O camisa 11 já declarou publicamente que se sente mais à vontade atuando pela esquerda, cortando para o centro com a perna direita.

Nesta temporada, no entanto, a dinâmica mudou. Rodrygo passou a dividir a faixa esquerda do ataque com Vinícius, e Xabi, recém-chegado ao comando técnico, tem optado por manter esse revezamento enquanto busca definir seu time ideal. Assim, o camisa 7, que até pouco tempo tinha vaga assegurada entre os titulares, começa a lidar com a divisão de protagonismo com o compatriota.

Rodrygo (à esquerda) e Vini Jr (à direita) em aquecimento de pré-jogo pelo Real Madrid (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Nesse contexto, torcedores do Real Madrid que admiram o camisa 7 e reconhecem seu potencial em campo recorreram ao veículo espanhol para expor diferentes pontos de vista sobre a situação do atacante nesta temporada. Entre os argumentos apresentados, destacaram-se tanto os aspectos positivos e negativos.

Vini Jr no Real Madrid: ídolo ou descartável? ⚪

Tradução: O Vinícius tem que sair. Ele criaria uma lacuna no time titular que seria ótima para nós, dependendo das posições que você movimenta, para poder trazer jogadores a quem você precisa dar minutos, como Endrick, Rodrygo, Brahim, Güler ou Mastantuono. E você se livra de um cara que teve um ano em que os jogos que ele jogou no nível esperado são contados nos dedos de uma mão, você se livra de um salário altíssimo e também de muitos protestos em cada jogo. Se eles também pagam, bem, eu nem vou te contar.

Tradução: No dia em que o Vinícius perder a velocidade, ele será só mais um jogador. O Rodrygo tem mais classe.

Tradução: Acho que o Vinicius já completou seu tempo no Madrid. Eles deveriam deixá-lo ir. Ele é problemático e não demonstra o respeito que o clube tem.

Tradução: Vinícius tem que jogar onde sempre jogou, onde foi o melhor do mundo.

Tradução: Vinícius nos deu dois títulos da Champions. Respeito ao melhor jogador do Real Madrid nos últimos anos.

