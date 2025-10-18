Bicicleta e gol no último minuto: Barcelona sofre e vence o Girona por 2 a 1 na La Liga
Partida marcou retorno de Lamine Yamal aos gramados como titular
No apagar das luzes, o Barcelona venceu o Girona por 2 a 1 neste sábado (18), pela nona rodada de La Liga, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. Em duelo que marcou o retorno de Lamine Yamal ao time titular, os catalães abriram o placar com Pedri nos minutos iniciais. Os visitantes reagiram e empataram com um golaço de bicicleta de Axel Witsel, mas o destaque ficou com Ronald Araújo, autor do gol decisivo que garantiu a vitória nos instantes finais.
A vitória levou a equipe liderada por Hansi Flick à liderança do campeonato, com 22 pontos, um a mais que o Real Madrid, mantendo o grupo firme na luta pelo bicampeonato nacional. O time treinado por Míchel, por sua vez, amarga a penúltima colocação da liga nacional, com apenas seis pontos, e segue na briga para escapar do rebaixamento.
Como foi a partida? ⚽
Um confronto que, para muitos, parecia ter roteiro previsível — com ataque do Barcelona contra defesa do Girona — acabou surpreendendo. O time visitante impôs dificuldades desde o início e, ao longo dos primeiros 45 minutos, criou pelo menos quatro chances claras de gol, desperdiçadas no momento decisivo.
Mesmo assim, foi o Barça quem abriu o placar. Aos 13', Pedri marcou após jogada que teve como protagonista o retorno mais aguardado pelos torcedores catalães: Yamal, o 10 culé. Recuperado de lesão, o jovem recebeu pela ponta direita, cortou para dentro e acionou o camisa 8, que cruzou a entrada da área e finalizou cruzado com a categoria padrão de sua perna esquerda no canto do goleiro Paulo Gazzaniga. A tacada de sinuca ainda tocou na trave antes de morrer no fundo da rede: 1 a 0 para o Barcelona.
O Girona, no entanto, manteve o ritmo e chegou ao empate com um golaço. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Arnau Martínez, que a recolocou na área de cabeça. Axel Witsel, ex-Atlético de Madrid e Bélgica, aproveitou a sobra no ar e acertou uma bicicleta espetacular. A bola quicou no gramado e caiu dentro no gol de Wojciech Szczęsny: 1 a 1.
Mas, no último minuto da partida, já nos acréscimos do segundo tempo, Ronald Araújo — zagueiro de origem, mas presente na área adversária — recebeu cruzamento de Frenkie de Jong pelo lado direito do ataque e, como um verdadeiro centroavante, finalizou com precisão no canto direito do goleiro adversário. O gol garantiu a vitória do Barcelona e levou a torcida catalã ao delírio no estádio. Confira o gol a seguir:
Tradução: Aos 82 minutos, Hansi Flick fez entrar Ronald Araújo. O uruguaio mal entrou em campo. Sua missão, apesar de ser zagueiro, era atacar. O que aconteceu? Aos 93 minutos, ele apareceu como centroavante e deu a vitória ao Barcelona contra o Girona.
Antes do tento decisivo, ainda houve tempo para um momento tenso no banco de reservas: o técnico do Barcelona, Hansi Flick, foi expulso com cartão vermelho direto após reclamações contra a arbitragem. Com isso, o treinador desfalcará a equipe no aguardado El Clásico do próximo fim de semana.
O próximo compromisso do Barcelona será novamente em âmbito continental. A equipe enfrentará o Olympiacos nesta terça-feira (21), às 13h45 (de Brasília), na Catalunha, pela fase de liga da Champions League. Na sequência, os catalães terão um clássico de peso contra o Real Madrid, no domingo (26), às 12h15 (de Brasília). O Girona, por sua vez, terá a semana livre e volta a campo no sábado (25), às 9h (de Brasília), quando recebe o Real Oviedo pela nona rodada da La Liga.
