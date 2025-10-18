Xabi Alonso bate o martelo sobre saída do Endrick do Real Madrid: ‘Concorrência’
O Real Madrid enfrenta o Getafe, fora de casa, neste domingo (19), às 19h (de Brasília), em partida válida pela oitava rodada da La Liga. Como de praxe, o técnico Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva neste sábado (18) para esclarecer questões internas do elenco, incluindo a situação de jogadores brasileiros. Entre os nomes abordados, destacou-se Endrick, que vem sendo especulado como possível saída do clube em um futuro próximo, ainda antes do término da temporada.
Pela primeira vez desde sua chegada a Madri, Endrick cogitou uma eventual saída do Real devido à escassez de oportunidades neste início de temporada, conforme publicado inicialmente pela "ESPN". Outro jogador que enfrenta situação semelhante é Gonzalo García, atacante que se destacou no Mundial de Clubes ao terminar como artilheiro da competição, com quatro gols, mas que também recebeu poucas chances até aqui. A principal razão para a ausência de ambos nas partidas é a presença de Kylian Mbappé, que assumiu a posição de centroavante com destaque e iniciou a temporada como um dos melhores jogadores do mundo.
Diante desse cenário, Alonso foi questionado na entrevista coletiva sobre uma possível saída dos dois jovens atacantes na próxima janela de transferências, durante o inverno europeu. O técnico respondeu de forma objetiva, afirmando que não está considerando essa hipótese neste momento da temporada e reiterando sua confiança nos atletas.
— Endrick e Gonzalo recebendo ofertas de empréstimo? Não está na minha cabeça agora, nem aconteceu. Os dois estão prontos para jogar em uma posição com muita concorrência. Tanto por eles quanto pelo que temos. Isso não está na minha cabeça agora — disse Xabi.
Endrick no Real Madrid ⚪
Endrick tornou-se um caso à parte em Madri. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25.
Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o atual camisa 9 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.
Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar pelo Real Madrid. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.
