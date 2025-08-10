Partida do Barcelona em LaLiga pode ser disputada nos Estados Unidos

A Federação Espanhola irá encaminhar à Uefa um pedido para a realização da partida entre Barcelona e Villarreal, pela 17ª rodada de LaLiga, em Miami, nos Estados Unidos. A ideia é que o jogo seja disputado no Hard Rock Stadium, no dia 20 de dezembro. As informações foram divulgadas pelo jornal "AS".

Jogar uma partida de LaLiga em Miami é um sonho antigo de Javier Tebas, presidente da competição e agora também vice-presidente da Federação. Por conta deste desejo e de acordo com o Barcelona, um comunicado solicitando a permissão será enviado à entidade nesta segunda-feira.

Posteriormente, se aprovado pela Uefa, um novo comunicado deve ser enviado, agora para a Fifa. A entidade máxima de futebol é quem permite a realização de partidas de campeonato nacional em territórios internacionais.

Um dos pontos da pauta que será enviada pelo Barcelona diz "envio à Uefa da solicitação para iniciar os procedimentos para, posteriormente, autorização pela Fifa da partida correspondente à 17ª rodada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão entre o Barcelona e o Villarreal no Hard Rock Stadium, de Miami (Estados Unidos, USSF, CONCACAF), em 20 de dezembro de 2025 , de acordo com o Regulamento de Jogos Internacionais da Fifa e os regulamentos de execução aprovados pela RFEF."

O Barcelona realizou a pré-temporada na Ásia, assim como em 2019, devido à presença de inúmeros torcedores do clube no continente, segundo um levantamento feito pela "IGW". Ao todo, são 3,6 milhões de torcedores no Japão. Já na Coreia do Sul, o Barça tem cerca de 2,3 milhões de fãs.

Com esse pensamento, o clube deseja expandir seus jogos e contemplar torcedores do mundo todo. Além disso, é uma forma de ampliar as receitas. O Barcelona não participou do Mundial de Clubes, não realizando jogos nos Estados Unidos.

Estreia do Barcelona em LaLiga

O Barcelona fará sua estreia no Campeonato Espanhol no sábado, dia 16, contra o Mallorca, fora de casa. A partida será às 14h30 (de Brasília). Antes, o clube catalão disputa o troféu Joan Gamper neste domingo. O adversário será o Como.