W.O? Jogadores fazem protesto inusitado contra Barcelona em partidas da La Liga; veja

A primeira partida da história de La Liga a ser disputada fora do território espanhol — entre Barcelona e Villarreal, em Miami, nos Estados Unidos — ainda não foi bem recebida pela comunidade futebolística do país. Como forma de protesto, durante os dez primeiros segundos do jogo entre Real Oviedo e Espanyol, na sexta-feira (17), os jogadores permaneceram parados em campo. Outros protestos semelhantes estão previstos para as partidas deste fim de semana, como já ocorreu no duelo entre Sevilla e Mallorca, na manhã deste sábado (18).

A ação foi organizada pela Associação Espanhola de Jogadores de Futebol (AFE), que se posiciona contra a realização do confronto em solo norte-americano, marcado para dezembro de 2025. A entidade sindical representa os jogadores no país e afirma que os atletas não foram consultados sobre a realização da partida fora da Espanha.

Em resposta ao que classificou como "falta de transparência e diálogo por parte de La Liga", a associação articulou uma manifestação com a participação dos capitães na maioria dos jogos da nona rodada. A medida não será adotada nas partidas de Barcelona e Villarreal, devido ao envolvimento direto desses clubes na controvérsia. Para evitar interpretações equivocadas que possam associar o ato a um protesto direcionado, a AFE recomenda que não haja manifestação nesses confrontos e solicita o adiamento da venda de ingressos para o jogo nos Estados Unidos até que a situação seja resolvida.

A crise se agravou na última terça-feira (18), após a ausência de um acordo para a realização de uma reunião entre os presidentes da La Liga, Barcelona e Villarreal. Os capitães das equipes haviam convocado os dirigentes da liga para um encontro na sede da AFE, mas estes não compareceram. A proposta de novas datas foi rejeitada pelos clubes, que alegam dificuldades de conciliar treinos e compromissos oficiais.

🟡 Villareal x Barcelona 🔵🔴

A La Liga anunciou no início deste mês que a partida entre Villarreal e Barcelona, válida pela 17ª rodada, será realizada em 20 de dezembro, nos Estados Unidos. A entidade obteve autorização da Uefa para marcar o confronto no Hard Rock Stadium, em Miami. Apesar da liberação formal, o presidente Aleksander Čeferin manifestou publicamente sua oposição à realização de partidas oficiais fora dos países-sede das competições nacionais.

