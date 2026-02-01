O Athletico desistiu da contratação do atacante Edwuin Cetré, do Estudiantes-ARG, neste domingo (1). A informação foi divulgada pelos dois clubes no início da noite.

Athletico e Estudiantes lançaram uma nota oficial para confirmar o fim das tratativas. De acordo com o texto, o motivo do cancelamento é descrito como 'desacordos de última hora sobre os termos entre as duas instituições'.

Cetré desembarcou em Curitiba (PR) no sábado (31) e, de acordo com a jornalista Monique Vilela, da rádio TMC, apresentou um problema cardiológico na primeira bateria de exames nesta manhã. Com a anomalia na artéria do coração, o presidente Mario Celso Petraglia optou por voltar atrás no acordo.

Por outro lado, o repórter argentino Mateo González alega que o impasse aconteceu entre o Estudiantes e o Independiente de Medellín, que dividem os direitos econômicos do atleta e divergiram em relação aos valores da transferência. O pagamento tinha sido combinado em seis vezes.

Na quinta-feira (29), o Athletico aceitou pagar 6 milhões de dólares (R$ 31,1 milhões, na cotação atual) para contratar o jogador colombiano, com contrato até o fim de 2028. Pelos valores, Cetré passaria a ser a contratação mais cara da história do Athletico.

O recorde atual é do centroavante Kevin Viveros, que custou 5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões, na cotação da época) no ano passado. Com o fim da negociação, o jogador retorna para Buenos Aires, na Argentina, na segunda-feira pela manhã para se reapresentar ao time argentino.

Até aqui, o Athletico anunciou cinco jogadores: o lateral-direito Gilberto e os volantes Alejandro García, Juan Portilla, Jadson e Luiz Gustavo. A diretoria ainda busca um zagueiro e um centroavante.

Veja as notas de Estudiantes e Athletico por Cetré

"O Club Estudiantes de La Plata informa seus sócios, torcedores e o público em geral que a transferência definitiva do jogador Edwuin Cetré para o Club Athletico Paranaense, do Brasil, foi cancelada.

Apesar dos progressos anteriores, a operação foi cancelada devido a desacordos de última hora sobre os termos entre as duas instituições.

Dessa forma, o jogador retornará ao país e chegará à nossa cidade amanhã para se reintegrar ao time principal da instituição".

Carreira de Cetré, alvo do Athletico

Criado no Santos Laguna-MEX, Cetré se profissionalizou no time mexicano em 2017 e se transferiu ao Junior Barranquilla-COL dois anos depois. Em quatro temporadas, fez 19 gols e deu sete assistências em 158 jogos.

Em 2023, foi emprestado ao Independiente de Medellín e teve o melhor ano da carreira, com 21 gols e sete passes decisivos em 65 partidas. O time colombiano o contratou em definitivo e de graça ao fim da temporada, mas o vendeu para o Estudiantes-ARG no ano seguinte por R$ 10,1 milhões.

Pelo clube argentino, em dois anos, o atacante fez 12 gols e deu 11 assistências em 85 jogos.

