imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco anuncia a contratação do atacante Marino

Jogador chega ao Vasco em definitivo vindo do Altetico Nacional, da Colombia

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
19:49
Marino Hinestroza - Vasco
imagem cameraMarino Hinestroza é anunciado pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)
  • Matéria
Em solo carioca desde domingo (25), Marino Hinestroza foi anunciado oficialmente pelo Vasco nessa terça-feira (27). O colombiano atuava pelo Atlético Nacional e assinou com o Cruz-Maltino até o final de 2029. O jogador, anteriormente conhecido como Hinestroza, passou a ser chamado de Marino, nome pelo qual deseja ser identificado. O atleta vai vestir a camisa 18 do Gigante da Colina

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Antes de fechar com o Vasco, o atacante esteve próximo de ser anunciado pelo Boca Juniors, da Argentina, mas por conta de divergências entre o clube argetino e o Atlético Nacional o negócio não foi sacramentado. Ao falar com a imprensa no aeporto, explicou o fator decisivo para sua mudança de destino:

- O professor (Fernando Diniz) falou para mim como ia ser o processo e o que ele queria fazer comigo. Isso foi muito importante, porque nenhum outro time tinha falado comigo diretamente. Isso me deixou muito confiante. Foi determinante para eu decidir vir para cá - afirmou Hinestroza.

➡️ Quem é Marino Hinestroza, reforço do Vasco?

Aos 23 anos, o jogador custou cinco milhões de dólares (cerca de 26,5 milhões de reais) aos cofres vascaínos. Em 2025, os rivais Fluminense e Botafogo também tentaram a contratação de Hinestroza, que ficou no Atlético Nacional até então.

Aposte em gols do Hinestroza nos jogos do Vasco!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Hinestroza - Vasco
Hinestroza desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo (25) (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

