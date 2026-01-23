Fluminense recusa proposta de R$ 23,8 milhões do Boca Juniors por Serna

O Fluminense recusou a proposta do Boca Juniors por Kevin Serna. A oferta apresentada pelo clube argentino foi de 4,5 milhões de dólares (R$ 23,8 milhões), valores considerados insuficientes pelo clube. A diretoria tricolor entende que a proposta ficou abaixo do patamar esperado para um jogador que vem em alta e tem papel relevante no elenco.

A informação foi dada incialmente pelo jornalista Lucas Ribeiro, do "O Globo" e confirmada pelo Lance!. Serna conta com a confiança do técnico Luis Zubeldía e vive um bom momento com o time, fator que pesou na decisão de não avançar com a negociação neste momento.

Em 2025, Serna foi o líder do elenco em participações em gols, com 23 no total, superando Germán Cano, que somou 21. No período, o colombiano disputou 68 jogos (47 como titular), marcou 15 gols e deu 8 assistências, com média de uma participação direta a cada 181 minutos.

A saída de Serna para o clube argentino não está descartada. Para isso acontecer, o Boca teria que fazer uma proposta com valor significativamente maior, já que o Tricolor não tem interesse em ceder o atacante.

Serna em alta no Fluminense

Contratado em 2024 junto ao Alianza Lima, o atacante teve 70% dos direitos econômicos adquiridos pelo Fluminense por cerca de 1,8 milhão de dólares. O vínculo do jogador com o clube vai até dezembro de 2027.

