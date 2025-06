Após ótima temporada no Real Betis, da Espanha, o atacante Antony está em caminhos de retornar ao Manchester United, mas pode ser contratado em definitivo pelos espanhóis. O diretor esportivo do clube, Manu Fajardo, reconheceu que é uma transferência muito difícil, mas revelou que estão dispostos a preparar os Red Devils para adquirir o brasileiro.

Antony voltou à Inglaterra depois do fim do empréstimo com o time de Sevilla. De acordo com Fabrizio Romano, o camisa 7 estaria disposto a reduzir seu salário em 30% para facilitar a transferência em definitivo para o Betis. Contudo, o United quer arrecadar cerca de 40 milhões de euros (cerca de 254 milhões de reais) com a venda do brasileiro, e este valor está fora do alcance dos espanhóis.

Antony foi emprestado ao Betis em janeiro deste ano. Em poucos meses, voltou a se destacar com boas atuações, gols e assistências, após duas temporadas e meia apagadas na Inglaterra. Durante a apresentação do goleiro Álvaro Valles, Fajardo revelou a operação para o seu retorno.

— Todos nós temos que estar cientes de que Antony é uma operação muito complexa devido ao nível do jogador, devido à sua recente passagem no Betis. Não é fácil, mas enquanto ele não se comprometer com um terceiro, vamos jogar nossas cartas para consegui-lo — afirmou diretor do Betis, sobre Antony.

Antony comemorando gol pelo Real Betis contra a Fiorentina (Foto: Reprodução/Bétis)

Veja os números de Antony desde que chegou ao Real Betis

Desde que chegou ao Real Betis, Antony transformou o time: foram nove gols e cinco assistências em 25 partidas pelo clube espanhol na temporada. Com uma nota média de 7.5 pelo Sofascore, o brasileiro foi um dos principais responsáveis por levar o clube à sexta colocação de La Liga - garantindo vaga na fase de grupos da próxima Europa League - e pela classificação para a final da Conference League.

O desempenho, inclusive, rendeu ao jogador uma convocação na primeira lista de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira.

— Tentaremos implementar fórmulas diferentes sem hipotecar o clube, a sustentabilidade do clube é o mais importante, tentaremos ser criativos, como já fomos outras vezes, para que Antony continue. Mas com o rigor econômico que temos tido até agora. O mercado é aberto, muito dinâmico e nós fazemos parte desse jogo — seguiu Manu Fajardo.

