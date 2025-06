Ex-goleiro reage a cometários de dupla da Juventus: ‘Não os deixaria voltar para a Itália’

A polêmica sobre a gastronomia italiana ganhou um novo capítulo após declarações dos jogadores Weston McKennie e Timothy Weah, da Juventus, durante o podcast Juventus Talk With Us. Os dois americanos ironizaram a culinária do país onde atuam, provocando uma resposta indignada por parte do ex-goleiro italiano Emiliano Viviano, de 39 anos, que chegou a dizer que “não os deixaria voltar para a Itália” após o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Viviano, que teve passagens por clubes como Fiorentina, Palermo, Sampdoria e Arsenal, não poupou críticas. Em sua participação na TV Play, uma plataforma digital italiana, o ex-jogador demonstrou irritação com o comentário dos atletas americanos da Juventus e ironizou o gosto culinário deles:

Emiliano Viviano critica comentários de Weston McKeenie e Timothy Weah em participação no TV Play (Foto: Reprodução/Youtube)

- Os Estados Unidos são o país com a pior comida do mundo. Eles fritam até as solas dos sapatos. Se eu fosse a Meloni (primeira-ministra italiana), não os deixaria voltar para a Itália - disse Viviano.

continua após a publicidade

A reação surgiu após McKennie reclamar da “falta de variedade” da culinária italiana:

- Vocês não têm variedade. É massa, pizza, peixe, bife — disse o volante da Juventus.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Timothy Weah complementou a crítica dizendo que, nos EUA, é possível comer hambúrgueres com sabores diferentes dependendo da hamburgueria, enquanto, na Itália, "um macarrão ao pesto é sempre o mesmo, não importa onde se coma".

continua após a publicidade

Viviano não deixou barato. Ele se mostrou incomodado com a ideia de que a culinária italiana seria repetitiva:

- Como você pode dizer que não há variedade na culinária italiana? A sua própria definição de “variedade” me irritou. McKennie conseguiu a façanha de unir toda a Itália contra ele. Não se trata mais de futebol ou de torcida, ele pode ser criticado por absolutamente todo mundo.

➡️Jogadores de clubes brasileiros lideram ranking de melhores da partida no Mundial

A troca de farpas gastronômicas acontece em meio à participação da Juventus no Mundial de Clubes da FIFA, disputado nos Estados Unidos. Por enquanto, o embate culinário entre italianos e americanos promete seguir apimentado — ao menos fora de campo.