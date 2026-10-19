Lautaro Pereyra é considerado uma das maiores promessas da base do River Plate e já tem ganhado espaço na equipe principal, atuando como um meia criativo na posição de camisa 10. Sua participação recente contra o Sarmiento reforçou a confiança do clube argentino em seu potencial, com torcedores pedindo uma maior aposta no jovem.

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Lautaro Pereyra ganha minutos no time principal e se consolida como a nova promessa da base do River Plate (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

Em junho, o River Plate assegurou o futuro do atleta ao firmar seu primeiro contrato profissional, válido até dezembro de 2028, incluindo uma cláusula de rescisão milionária de 100 milhões de euros. Esse valor foi estabelecido para afastar interessados e garantir poder de negociação ao clube, mesmo que avaliações de mercado apontem para cerca de 700 mil euros.

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O Benfica, que tem tradição em observar e contratar talentos sul-americanos — como Rogelio Funes Mori, em 2013, e Enzo Fernández, em 2022 —, mantém Lautaro Pereyra sob monitoramento, mas ainda não avançou para negociações ou propostas concretas.

O acompanhamento do Benfica ao jovem argentino segue em caráter de observação, sem movimentações oficiais até o momento, enquanto o River Plate mantém o atleta protegido por contrato longo e cláusula alta.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.